Preocupación en Reino Unido por salud del rey Carlos III: ‘Operación Puente de Menai’ ve ajustes en caso de que muera el monarca

Hay alarmas encendidas en Buckingham Palace. Desde The New York Post se ha reportado que la preocupación por el estado de salud del rey Carlos III ha aumentado en los últimos días y se han tenido que hacer ajustes a su protocolo funerario, conocido como Operación Puente de Menai.

Siete largas décadas esperó el entonces príncipe de Gales para ascender al trono del Reino Unido y la Mancomunidad luego del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, que fue la monarca más longeva de la historia.

Sin embargo, el ascenso al trono no ha sido para nada sencillo para el primogénito de Isabel II y exmarido de la amada Lady Di. Y es que, arrancando primero con una serie de polémicas con su hijo menor, Harry, que terminaron con el Duque de Sussex y su mujer, Meghan Markle, apartados casi completamente de la familia, los primeros pasos de Carlos como el monarca del Reino Unido han sido bastante complejos.

Sumándosele al ‘drama’ mediático de los Sussex, este año arrancó con la controversia –que aún sigue—del paradero de su nuera, Kate Middleton, quien, al igual que Carlos, se encuentra atravesando problemas de salud al también padecer de un tipo de cáncer.

¿Qué se sabe sobre la Operación Puente de Menai, el protocolo que se tiene en caso de la muerte de Carlos III?

The New York Post encendió señales de alerta tras reportar este viernes que la salud del rey se estaría deteriorando más rápido de lo previsto, y desde The Daily Beast han informado que la situación del marido de Camila no es “nada buena”. “Todo el mundo se mantiene optimista, pero realmente no está bien”, asegura una fuente que dice tener amistad con la familia. Por su parte, desde el palacio de Buckingham no se han pronunciado al respecto.

Pese a esta noticia, ambos citados medios reiteran que la determinación del monarca sigue intacta y está haciendo todo lo debido por recuperarse lo más pronto.

Como se ha reportado en el pasado, el nombre de estos protocolos funerarios tiene sus orígenes en que los nombres clave para estas operaciones llevan siempre los de puentes británicos famosos. En el caso de Isabel, cuyo reinado fue el que dio pie a esta tradición, su protocolo era conocido como “Operación Puente de Londres”; para Carlos se eligió, incluso antes de que fuese el monarca, el Menai, que es el que une la isla de Anglesey con Gales, finalizado en 1825, hace casi ya dos siglos.