Asesinan a tres Carabineros en Cañete: Presidente Boric decretó duelo nacional

Durante esta madrugada de sábado, se dio a conocer que tres Carabineros fueron asesinados en un atentado ocurrido en Cañete, región del Biobío.

Según los antecedentes publicados por T13, los uniformados fueron encontrados por voluntarios de Bomberos alrededor de las 01:15, quienes llegaron tras un llamado por un incendio al sector de Quilaco Bajo, al sur de Cañete.

Al llegar notaron que las llamas provenían de una patrulla de Carabineros, quienes estaban realizando patrullajes preventivos en Antiquina. Minutos después, se dieron cuenta que se encontraban tres cuerpos calcinados en su interior.

Acto seguido, los voluntarios informaron la situación a las autoridades, y tras las primeras indagatorias, la ministra Carolina Tohá junto al presidente Gabriel Boric categorizaron este hecho como un atentado.

Las víctimas corresponden al sargento primero Carlos Cisterna Navarro, al cabo Primero Sergio Arévalo Lobos y el cabo primero Misael Vidal Cid.

Primeras diligencias de las autoridades

Ante el macabro asesinato, Carabineros informó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tuvo que disponer de un equipo multidisciplinario para enviar a la región del Biobío, quienes tendrán que trabajar en la deligencias del crimen.

Asimismo, desde la institución informaron que se suspendieron todas las actividades oficiales en el marco del Día del Carabinero.

“Mediante el izamiento del pabellón nacional a media asta y el toque de clarín, rendiremos homenaje y respeto a nuestros mártires”, declararon.

Por su parte, el Presidente de la República Gabriel Boric se manifestó a través de sus redes sociales y confirmó que se mantuvo una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner para poder abordar los sucedido.

En esa línea, anunció que decretó tres días de duelo nacional tras la muerte de los tres funcionarios de la policía nacional.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, expresó en X.

Cabe recalcar que las autoridades se reunirán en la región del Biobío, y el mandatario viajaría alrededor de las 8:00 de la mañana de este sábado.