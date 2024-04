Ministra Tohá confirmó que los tres carabineros fueron asesinados a balazos en Cañete

La ministra del Interior, Carolina Tohá, estuvo presente en la edición de este domingo del programa informativo “Mesa Central” conducido por Iván Valenzuela, a través de las pantallas de Canal 13. La autoridad fue a hablar sobre el lamentable asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete en la Región del Biobío.

PUBLICIDAD

La madrugada del sábado, una patrulla de Carabineros, específicamente de la unidad del Orden Público de la institución, fue atacada por un grupo de personas que dispararon en contra de los policías para después incendiar el vehículo. El cuerpo de los tres funcionarios fueron encontrados calcinados.

Recomendado

Esto conmocionó a los habitantes del país, y el Presidente Gabriel Boric estableció tres días de luto nacional. “Vamos a buscar donde sea necesario para encontrar a estos criminales. Como presidente de la República, yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición”, señaló el mandatario el día de ayer cuando llegó a Los Álamos, ciudad donde trabajaban los carabineros.

Hoy día, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció toque de queda en tres comunas de la región del Biobío tras el asesinato de tres carabineros. La medida regirá desde las 0 horas hasta las 7 horas de este domingo y se llevará a cabo en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

Las interrogantes del suceso

Tohá durante su paso por el programa de Canal 13 declaró que “exactamente no (se sabe qué pasó). Sabemos que esta patrulla es habitual en el sector que controla medidas cautelares a personas que cumplen arrestos domiciliarios (...) muy cerca de uno de los lugares de los controles fue encontrada en esa condición, los carabineros muertos, afuera del vehículo”, contó.

“Disparos en el auto, pero los disparos no entraron al vehículo. Los asesinaron afuera, no sabemos en qué circunstancias. El blindaje de la camioneta resistió, pero en alguna circunstancia estuvieron afuera del vehículo y fueron heridos. No se sabe por qué se bajaron o la dinámica que hubo, porque en todo ese trayecto prolongado, en distintos puntos hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento (...) las armas de los carabineros desaparecieron, no están sus cascos tampoco”, continuó.

Sobre por qué se encontraban en el sector, si es que fueron por sus labores habituales o por llamados a Carabineros, como se especuló. Tohá señaló que sí existieron llamados, pero probablemente para denunciar los mismos disparos que ocasionaron el fallecimiento de los funcionarios.

Lo que revelaron las autopcias

Con respecto a la causa de muerte de los carabineros, la ministra aclaró que “ayer en la tarde cuando se hicieron las autopsias fueron aclarándose muchas cosas (...) La idea de que ellos fallecieron producto de que se les prendió fuego, eso no es así, fallecieron por los balazos que recibieron. Aunque todavía hay muchas interrogantes, esa está despejada”.

“Esa zona específica donde se produjo el ataque es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves. En general, la provincia de Arauco es uno de los lugares donde ha evolucionado con más avances el hacer retroceder a la violencia, los ataques violentos han bajado a la mitad respecto al año pasado”, agregó.

“La zona estaba mucho más tranquila, pero esto que se vivió el día sábado no es simplemente la vuelta de los ataques que se conocieron históricamente, es un tipo de ataque que no se había visto nunca. Nunca habíamos visto de esta naturaleza, nunca habíamos visto este modus operandi en todas las dimensiones en que se le pueda analizar”, declaró.