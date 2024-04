“Me duele que haya funcionarios asesinados”: Maite Orsini respondió en vivo tras ser cuestionada por apoyo a Carabineros

Este martes, la diputada de RD Maite Orsini fue entrevistada en medio de la transmisión del matinal Buenos Días a Todos de TVN. En el espacio televisivo, la parlamentaria fue consultada sobre su negativa al proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza para las Policías y FFAA. Además, aprovechó de responder a los cuestionamientos que recibió en redes sociales luego de compartir un mensaje de apoyo y condolencias tras el triple homicidio de carabineros en Cañete.

Respecto a su negativa para el total despacho de la ley RUF la diputada del Frente Amplio aclaró que tiene la “total disposición” para que el proyecto pueda avanzar, sin embargo, indicó que este debe ser legislado “con celeridad, pero también con responsabilidad”.

En diálogo con Radio Concierto, la política explicó los motivos de su rechazo a la iniciativa. “Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar: nos pasó con la norma Nain-Retamal, que salió de la Cámara con una ministra diciendo que era de gatillo fácil, que la iban a vetar, se fue al Senado y tuvieron que hacer una ley nueva. Lo mismo pasó con la ley que regulaba las tomas”, recordó en el programa.

“Yo quiero sincerar cuál es mi miedo. Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de Troya, que voten todas las indicaciones del Ejecutivo y que ingresen dos cosas que a ellos les importan”, señaló.

En ese sentido, planteó que su interés es poder evitar “que el Gobierno tenga que vetar su propia ley, y ese es un escenario que existe, y eso sí que desacreditaría al Gobierno”.

“Prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente a que tenga que hacer una acción como esa, que yo estoy previendo que puede ocurrir. Si eso cambia durante el día, si la disposición cambia, si la oposición empieza a votar a favor y empezamos a despachar este proyecto de RUF, por supuesto que voy a dar el acuerdo para que sesionemos hasta la hora que tengamos que sesionar, pero para lo primero no puedo estar disponible y tengo que ser cortafuegos porque no puedo permitir que este Gobierno tenga que vetar su propia ley por el contenido que sale de ahí”, sostuvo la parlamentaria.

Sobre esto fue consultada en el matinal de TVN, donde reiteró su postura, aclarando que está abierta a legislar. “Acá hay disposición por parte de la bancada del Frente Amplio y de todas las bancadas a avanzar y trabajar todas las horas que sean necesarias. Pero hay que ser responsables. Este es un proyecto de ley tremendamente importante”, indicó.

En ese sentido aprovechó de enviar un mensaje a la oposición para que comiencen a votar “a favor de las normas”, explicando que se “han rechazado principios básicos como el de tortura y de la proporcionalidad”.

Diputada respondió a críticas por entregar apoyo a Carabineros

En el mismo espacio, la diputada abordó los cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, luego de manifestar sus condolencias al triple homicidio de efectivos policiales ocurrido en Cañete. Al respecto Orsini sostuvo: “Somos todos ciudadanos y estamos expuestos a ser víctimas de estos casos horribles. Aunque no me crean, me conmueve y me duele muchísimo”.

“En la redes sociales me han escrito que pareciera que yo disfrutara del asesinato de carabineros y quiero negar tajantemente aquello. Yo soy profundamente humanitaria y el dolor de una familia no me puede ser indiferente, no soy esa persona. Me duele que haya funcionarios asesinados y quiero hacer todo lo que está en mis manos para que eso no vuelva a ocurrir”, señaló.

“Si yo tuviera facultades para evitar que eso siga ocurriendo las ocuparía”, finalizó la diputada.