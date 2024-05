“Digno de una película de horror”: estilista de las famosas revela nuevos detalles del robo donde lo balearon y apuñalaron en Chicurero

El estilista de los famosos, Jean Bohus, reveló esta mañana nuevos detalles del brutal asalto que sufrió a inicios de semana en el estacionamiento de un supermercado de la comuna de Chicureo, donde una banda de delincuentes le robó su vehículo y lo dejó con heridas de consideración al apuñalarlo y balearlo en una pierna.

Fue en el matinal “Tu día”, de Canal 13, donde el estilista aseguró seguir en estado de shock por el violento robo que, en su caso, se dio en dos episodios. El primero, cuando unos desconocidos le rompieron una de las ventanas de su camioneta para sustraerles sus equipos de trabajo; y el segundo, una vez que otro grupo de delincuentes descendió de un automóvil para robarle su vehículo.

El estilista Jean Bohus contó esta mañana en "Tu día", nuevos detalles del violento robo que sufrió a la salida de un supermercado en Chicureo. Fuente: Captura de pantalla del programa "Tu día", de Canal 13.

En shock por el robo

“La verdad, es algo chocante, es algo que está muy fresco. Y sigo insistiendo en que me parece insólito que a la gente buena, hablemos de cualquier ciudadano, hoy en día nos estén matando. Nos están matando, nos están secuestrando, nos están apuñalando, y no está pasando nada”, inició Bohus en el programa de Canal 13, quien se preguntó con un dejo de angustia en el matinal “¿con qué motivo o con qué gusto tiene hoy día salir de la casa a hacer una simple compra en un supermercado?”.

Son cuatro, cinco personas, las que se bajan con cuchilla y con pistola. Es algo impactante — Jean Bohus

“Yo no me estacioné en un sitio eriazo, no fui a un lugar de peligro. Yo fui a un strip center reconocido, de un sector que es Chicureo, me estacioné a 100 metros de la puerta principal. Entonces, no puede pasar este tipo de situaciones que son dignas de una película de horror”, agregó el peluquero de famosas, quien aseguró haber sido asaltado por “cuatro o cinco personas”.

“Son cuatro, cinco personas, las que se bajan con cuchilla y con pistola. Es algo impactante”, señaló Bohus, quien explicó que en un lapso de pocos minutos pasó de ser víctima de un simple hurto en su camioneta a un violento asalto con armas de fuego y cortopunzantes.

“Hasta para mí es muy extraño todo lo que pasó y como escaló este robo. Yo asumo, saliendo de este supermercado, que me reventaron el vidrio y que me sustrajeron las pertenencias. Ante eso, la verdad es que yo digo ‘ya, okey, no importa, me robaron’, como a cualquier persona que te roban y que estás cansado de todo este malestar ciudadano que estamos viviendo”, indicó.

“Por ese hurto la gente del supermercado me lleva a entender que está pasando, me muestran las cámaras para ver cómo fue el modus operandi de cómo me reventaron el vidrio. Entre que estamos hablando, simplemente estamos hablando de la situación, de lo que había acontecido en el momento del quiebre del vidrio, y en cosa de segundos, no sé porqué, pero me percato que se estaciona un auto muy cerca, y me doy vuelta como para ver porque el supermercado estaba cerrando. No había un motivo, habían un montón de estacionamientos más lejos, entonces yo me pregunto ‘¿por qué se puso justo atrás?”, contó.

“Y veo las caras de dos personas que están adentro de este auto (...) yo reconozco sus caras, y veo que la persona que está atrás se está poniendo una capucha. Y ahí fue cuando dije ‘esto va a pasar’. Ya nos habían robado antes, nos habían roto el vidrio, pero vuelven, no sabe”, prosiguió Bohus, quien reconoce que persisten las dudas de si fue víctima de un grupo de asaltantes o dos bandas que coincidieron en los estacionamientos del supermercado.

“¿Y qué no se sabe? Si fue una banda primero, y después otra, o tuvimos la muy mala suerte que fueron dos bandas distintas que trataron de hacer esto o si fue una misma banda que usa esto de abordarte en un momento crítico, cuando te robaron, y en ese momento te asaltan porque de seguro en ese momento vienes del supermercado con las llaves del auto”, cerró.