“Le dijo que era de poco hombre, de maricón”: Madre culpa a capitán tras muerte de su hijo conscripto en Putre

Justicia. Eso es lo que pide Romina Vargas, madre del joven conscripto de 19 años que murió el pasado 27 de abril, tras participar en una marcha de instrucción bajo un frío extremo en la Región de Arica y Parinacota.

Totalmente afectada y llena de impotencia, la mujer acusó al capitán de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco del Ejército de Chile de torturar y golpear a su hijo cuando comenzó a presentar dolencias, producto de clima hostil y la altura que había en la zona de Putre.

“Lo que yo sé de mi hijo es que él pidió ayuda. Este tipo le dijo que eso era de poco hombre, de maricón, lo levantó y lo golpeó. Él se desmayó”, reveló entre lágrimas la afectada madre al matinal Contigo en la mañana.

Además, a través de una denuncia anónima se reveló que “el muchacho pedía que le dieran la chaqueta y el milico le decía que no, que no y que no... que así nomás. No se la pasó y el niño se desmayó una vez. Después despertó y el milico lo siguió aporreando. Se volvió a desmayar. Creo que tiritaba, cagado de frío”, contó un testigo a 24 Horas.

Madre pide justicia contra capitán

Durante el funeral de su hijo, la madre aseguró que hará pagar al capitán.

“Ese capitán va a pagar, porque no tenía por qué haber torturado a mi hijo, él tenía que haberlo cuidado, porque él era un niño inocente. Ese tipo juró proteger a la patria, no asesinar. Yo no digo que en la institución haya personas buenas, pero apareció este tipo que lo humilló”, expuso Romy en el cementerio. Romy dio a conocer que el resto de los conscriptos “están amenazados, sus papás están con miedo. Nosotros necesitamos que esos niños no sufran, que no estén con miedo”.

Además, otras madres contaron a Contigo en la mañana, que a sus hijos los tienen “en aislamiento”, supuestamente por una infección pulmonar. Pero, el motivo sería para que no hablen respecto a la muerte de Franco Vargas.