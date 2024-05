“Me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon”: Maite Orsini reveló fuerte episodio de abuso en comisaría

Maite Orsini reveló un impactante testimonio durante esta jornada, y es que la diputada de Revolución Democrática aseguró que durante su juventud fue víctima de abuso por parte de Carabineros.

PUBLICIDAD

La confesión se dio en medio del debate por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en donde las autoridades se encontraban discutiendo una de las indicaciones en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. En ese momento, la diputada dio a conocer que en una ocasión fue golpeada por los uniformados y sostuvo que estos hechos siguen ocurriendo el día de hoy.

Recomendados

“A mí me pasó, yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon”, aseguró ante los legisladores de mencionada instancia, según la información que recabó La Tercera.

En este sentido, la diputada de RD aseguró que “entonces sí pasa, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga (que no sucede), y por supuesto hice el proceso en justicia militar, todo como corresponde”.

Asimismo, Orsini manifestó que estas situación sí “ocurren, hay muchas denuncias de que ocurre y es importante que quede establecido, y no se trata de una desconfianza en contra de Carabineros”, aclaró Maite, sino que su objetivo es dar a conocer que sí hay que tener iniciativas para esto deje de pasar y que ninguna persona abuse de su poder para hacer daño.

“Acá también legislamos normas sobre corrupción y yo no desconfío de mis colegas, pero no por eso voy a dejar de establecer normas que prohíban, porque toda organización humana, incluidas las políticas, incluidas los carabineros, son susceptibles de que haya personas que actúen por fuera de la ley, en la política, en las policías y en las Fuerzas Armadas”, sentenció la parlamentaria.