Evelyn Matthei da las primeras señales de su más que segura candidatura presidencial: “Hay una alta probabilidad”

Aunque no confirmó su candidatura a la carrera presidencial, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dio esta mañana una nueva señal de cara a ser la carta derechista en las próximas elecciones al sillón de La Moneda luego de asegurar que “hay una alta probabilidad de que sea candidata” de unas futuras primarias ampliadas de la derecha tras la confirmación de José Antonio Kast como carta del Partido Republicano.

Fue en una entrevista con radio ADN donde la jefa comunal -que hace algunas semanas atrás confirmó que no iría por una reelección en las municipales- le dio luz verde a la opción de presentarse unas primarias ampliadas de Chile Vamos, la cual incluiría a los candidatos de Demócratas y Amarillos.

La candidata Matthei

“Si las cosas siguen como están hoy, hay una alta probabilidad de que sea candidata. Pero uno nunca sabe, aún falta mucho tiempo”, indicó la alcaldesa, quien si bien optó por “tener prudencia” en sus declaraciones con la emisora radial, afirmó que “me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga esta responsabilidad, pero también puede pasar que yo termine apoyando a otra persona”.

Lo que creo que debiésemos hacer como sector es no hacernos zancadillas entre nosotros — Evelyn Matthei

En esa línea, Matthei confirmó estar “buscando gente que pueda colaborar el día de mañana, que pueda conversar y en la que yo confíe”, para afrontar una eventual elección primaria de su bloque en el entendido que, en el “peor” de los casos, la derecha chilena pueda “tener dos candidatos” con ella y Kast. “Lo peor que podemos hacer como sector, si realmente lo que no queremos es que se fortalezca la izquierda y sobre todo la izquierda más radical, lo peor que podríamos hacer es tener dos candidatos. Así que en ese sentido, lo que yo siento que hay que hacer es un esfuerzo básicamente de coordinación”, dijo.

“Estoy viendo equipos, grupos de trabajo, y cómo me preparo yo”, señaló la jefa comunal, asumida ya en que el Partido Republicano “irá por fuera de todos modos”.

“Yo siempre siento que la legitimidad la da la ciudadanía. Y la ciudadanía la puede dar de dos maneras. Con una primaria o con encuestas. Y si hay primaria o no hay primaria, bueno, también eso tiene que ver con cómo sea la realidad. Si hay personas que están relativamente parecidas en las encuestas, perfecto, primaria, ningún problema (...) lo que hay que hacer es no hacerse zancadillas mutuas”, concluyó.