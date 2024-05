Submarino Titán pudo haber implosionado por falla mecánica no investigada

El misterio de la implosión del sumergible Titán podría resolverse pronto. Las cinco personas que murieron a bordo del barco OceanGate cuando se hundió a miles de pies bajo el nivel del mar podrían haber sido víctimas de “micropandeo”, sugiere un nuevo estudio.

Las pequeñas imperfecciones en la estructura de paredes delgadas pueden haberse dañado más con cada viaje que realizó el barco para visitar el lugar de descanso final del Titanic hasta que finalmente cedió ante la inmensa presión del océano en el viaje condenado al fracaso del 18 de junio de 2023, investigadores del Teorizó la Universidad de Houston.

Nuevos estudios

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences a principios de este mes, los expertos examinaron cómo la “delgadez” de un caparazón hemisférico con imperfecciones aleatorias (muy parecido al propio sumergible) es más susceptible a un colapso inducido por pandeo.

“Aceptamos la explicación más sencilla: se coge un espagueti largo y se empuja con dos dedos. ¿Qué va a pasar? Básicamente se va a doblar, se va a romper”, dijo a The Post Roberto Ballarini, uno de los autores del artículo y director del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la universidad.

“Eso es lo que es el pandeo. Es cuando comprimes algo y se deforma mucho porque es una inestabilidad”. Ballarini enfatizó que el estudio no examinó directamente si el micropandeo contribuyó a la falla de Titán, sino que estudió vasijas de forma y material similares.

Otras causas

Todavía hay varias otras causas potenciales del desastre, incluidos problemas con el material compuesto de fibra de carbono del casco, pero el efecto de pandeo podría ser una de ellas.

Al igual que un automóvil o un avión, la carcasa esférica del sumergible fue diseñada para transportar grandes cargas, pero las pequeñas imperfecciones (incluso las invisibles a la vista) proporcionan un punto débil para que se congregue la presión, lo que finalmente colapsa las delgadas paredes de la embarcación.

Titán

El sumergible Titán había realizado más de 50 inmersiones sin ningún problema antes de su infame implosión, pero cada viaje pudo haber causado más daños al casco hasta que finalmente perdió su integridad.

La posibilidad de que el casco, hecho de compuesto de fibra de carbono, se haya degradado de alguna manera es algo que los expertos deben considerar, dijo Ballarini a The Post.

El equipo de la Universidad de Houston utilizó simulaciones por computadora para determinar la susceptibilidad del Titán al micropandeo en función de su forma. Aunque las simulaciones no analizaron si el micropandeo causó la implosión de Titán, la investigación puede revelar qué causó el desastre.

Es posible que el pandeo haya comenzado en el punto de la imperfección más grave, pero dado que los defectos se distribuyen aleatoriamente alrededor del casco de una nave como el Titán, todavía es imposible saber dónde pudo haber ocurrido la falla.

“Esta aleatoriedad tiene profundas implicaciones para las estadísticas de la presión crítica de pandeo del caparazón”, dijo Ballarini. Ballarini bromeó diciendo que su equipo podría realizar una investigación separada sobre la causa del fallo del Titán.

El director ejecutivo de OceanGate y piloto del Titan, Stockton Rush, de 61 años, el experto francés en el Titanic Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, el multimillonario británico Hamish Harding, de 58 años, el destacado empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo de 19 años, Sulaiman Dawood, murieron en la tragedia.