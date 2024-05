Trump promete expulsar 20 millones de migrantes si es electo

El expresidente Donald Trump volvió a dar declaraciones alarmantes al afirmar que, de ganar las elecciones 2024 en Estados Unidos, se está preparando para llevar a cabo “la mayor operación de deportación masiva de la historia de EE.UU.”.

El candidato presidencial del partido republicano volvió a arremeter contra las políticas de su contrincante demócrata, Joe Biden, en temas de migración y no descartó la posibilidad de incluso utilizar fuerzas militares para echar a los extranjeros indocumentados ni tampoco la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes ilegales.

¿Qué dijo Donald Trump sobre expulsar migrantes indocumentados de Estados Unidos si vuelve a la presidencia?

“No tenemos elección. No creo que esto sea sostenible para un país lo que nos está pasando, con probablemente 15 millones de indocumentados y quizás hasta 20 millones para cuando Biden salga. Muchos de ellos en cárceles, prisiones o instituciones mentales. Quiero decir, uno ve lo que está pasando en Venezuela y otros países. Se están volviendo mucho más seguros”, afirmó en una reciente entrevista con la revista Time.

Luego de elogiar la política migratoria del expresidente Dwight Eisenhower en la década de 1950, Trump adelantó que planea utilizar a las fuerzas de seguridad locales. “Vamos a empezar absolutamente con los criminales que están llegando en números que nunca hemos visto antes. Tenemos una nueva categoría de delincuencia, se llama delincuencia migrante”, puntualizó.

Además de esto, el exmandatario señaló marcó a algunas ciudades gobernadas por demócratas como los principales focos donde se ve la presencia de criminales indocumentados: Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

Trump dice que está dispuesto a llamar a la Guardia Nacional

“He utilizado a la Guardia Nacional en Minneapolis. Y si no la hubiera utilizado, no creo que Minneapolis estuviera en pie ahora mismo, porque fue realmente malo”, recordó Trump, en alusión a los eventos ocurridos en 2020 en esa ciudad de Minnesota, en medio de masivas protestas por la brutalidad policial contra afrodescendientes.

Trump advirtió que “si pensara que las cosas se están saliendo de control, no tendría ningún problema en usar a los militares”. Y luego agrego: “Creo que la Guardia Nacional podría hacerlo. Si no fueran capaces, entonces usaría a los militares. Tenemos una situación diferente. Tenemos millones de personas ahora que no teníamos hace dos años. Tenemos que tener seguridad en nuestro país. Tenemos que tener ley y orden en nuestro país”, concluyó el candidato presidencial del Partido Republicano.

De todas maneras, más allá de mencionar a la Guardia Nacional y a las autoridades locales, Trump no ofreció más detalles de su plan.

Un especialista entrevistado por el New York Post cree que es probable que exista esa cantidad de inmigrantes ilegales en EEUU. “Hay probablemente entre 15 y 20 millones, dado el número de gente que hemos visto entrar”, dijo Eric Ruark de NumbersUSA, una organización no gubernamental de inmigración. Esa cifra es distinta a los datos del Censo, que hablan de 11 millones de indocumentados.