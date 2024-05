Agustín O’Ryan es detenido en Argentina tras fugarse durante sentencia online en Curicó

Estuvo más de un año prófugo de la justicia, pero como dice el refrán, a todos les llega su hora. Fue este martes cuando la policía detuvo en Córdoba, Argentina, a Agustín Felipe O’Ryan Soler, condenado por los delitos de violación y abuso sexual contra dos menores de edad en Curicó, el año 2022.

“Fue un trabajo profesional de un año y cinco meses. Él se encuentra en Argentina y mañana (miércoles) va a ser objeto de una audiencia de control de detención en dicho país, quedando detenido hasta que Fiscalía de Chile logre la extradición activa, a fin de que cumpla la condena”, señaló la fiscal de la Región del Maule y especialista en delitos sexuales, Carmen Gloria Manríquez, informó CHV Noticias.

Además, según explicó, el condenado contó con una gran red de apoyo, la cual dificultó que se concretara su captura.

“La red de protección de Agustín O’Ryan Soler claramente dificultó esta situación y por eso se extendió por tanto tiempo este trabajo”, concluyó.

El día de la fuga, el joven de 22 años se encontraba en su casa cuando escuchó la condena vía remota, puesto que tenía la medida cautelar de arresto domiciliario. Pero, al conocer la sentencia de siete años de cárcel de efectiva, emprendió la huida, antes de que llegara carabineros a detenerlo por orden judicial.

La huída de Agustín O’Ryan

Los delitos fueron cometidos el año 2021 en el sector de Altos de Zapallar de la comuna de Curicó.

Cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) lo fue buscar a su domicilio para efectuar la detención, este ya no se encontraba en el lugar, se había escapado.

De acuerdo a información consignada por el medio local, VLN Radio, los familiares del condenado aseguraron no tener información de su paradero, por lo cual la Fiscalía decretó alerta nacional, junto con la orden de detención en todos los sectores aduaneros, comisarías y aeropuertos del país.

Según las autoridades O’Ryan no ha salido de Chile, ya que están monitoreando todas las fronteras. Sin embargo, no se descarta que lo pueda hacer por pasos no habilitados.

Por su parte, los abogados defensores del hombre anunciaron que presentaran un recurso de nulidad para la sentencia. Cabe recordar que el Ministerio Público exigían 15 años de cárcel, 8 años más de lo que finalmente le condenó el tribunal.