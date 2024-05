“El general Iturriaga también es persona…”: Gonzalo Ramírez y José Antonio Neme protagonizaron tenso momento en “Mucho Gusto” tras muerte de joven conscripto en Putre

Gonzalo Ramírez y José Antonio Neme protagonizaron un tenso momento durante la más reciente transmisión de “Mucho Gusto”, esto en el marco de la muerte del joven conscripto que perdió la vida tras la marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuerpo Militar de Putre.

Todo comenzó cuando Romina Vargas, la madre del fallecido, estaba realizando un descargo en contra de los uniformados.

“Lo único que quiero es que, por favor, no me dejen sola, porque el Ejército me ha ignorado completamente. Le dan explicación a los medios y no a mí. Esto no es un ataque contra el Ejército completo, no puedo desconocer que hay comandantes o cabos buenos, porque aquí fueron tres tipos los que hicieron un error”, apuntó de entrada.

“Yo pido que el general Iturriaga los saque de sus filas, porque no sirven, son unos psicópatas. Él suplicó por su vida y este tipo lo golpeó hasta decirle que se muriera. ¿El general cómo no me da la cara a mí? Yo le pido que hable conmigo y me dé la cara, y que me diga que esos tipos van a estar en la cárcel”, añadió la mujer.

Tras escuchar las crudas palabras, el periodista Ramírez comentó: “Quiero valorar su punto de vista, porque usted podría estar en una posición de juzgar institucionalmente lo sucedido”.

No obstante, la mujer le aclaró “si bien yo dije que no todos son iguales, el Ejército me ha dado la espalda, quieren culpar a lo niños y ellos saben (como fueron las cosas)”, expuso.

La opinión de Neme

Por su parte, su colega de matinal discrepó y argumentó: “Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Gonzalo, discúlpame, pero aquí hay dos elementos: uno, es lo que pasó con Franco en la caminata, y ahí podemos estar de acuerdo que hay responsabilidades atribuibles a personas, pero hay otras cosas después. Y esas cosas uno no sabe si son parte de la cultura del silencio o falta de protocolos. Y ahí uno sí puede hablar de la institución y no de personas específicas”, expresó.

“ Que el general Iturriaga llegue dos semanas después, que no haya tomado contacto con la madre, que no reconozca que aquí hubo un error y ofrezca disculpas por lo que ocurrió allí, esas son responsabilidades institucionales, Gonzalo” , añadió Neme.

A lo que Gonzalo le dijo “pero no nos pongamos a pelear entre nosotros, baja un poco la pila. Mira, el general Iturriaga también es persona...”.

“Ay, Gonzalo”, exclamó el animador del matinal.

En este momento, Romina tomó la palabra y aseguró que “con mi hijo no, y conmigo no, a mí me mataron en vida. A mí nadie me ha explicado nada. No fue sólo mi hijo, pudieron haber muerto más niños”.

Sin embargo, Gonzalo volvió a insistir en su postura y agregó: “Sólo por si no quedó claro, yo no estoy defendiendo al general Iturriaga en ningún momento, creo que ha andado pésimo en este caso”, sentenció.