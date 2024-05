“Estoy destruida”: mamá de conscripto muerto en Putre pide que “no me dejen sola” y acusa al Ejército de haberla “ignorado completamente”

Un desgarrador testimonio fue el entregó esta mañana en el programa “Mucho Gusto” la madre del soldado conscripto Franco Vargas, muerto en medio de una instrucción militar en la ciudad de Putre.

Con evidente dolor, Romina Vargas conmovió a los conductores del programa y sus panelistas invitados al pedirles que no la dejaran sola en esta lucha por buscar justicia en la muerte de su hijo.

Los reclamos de Romina contra el Ejército

“Yo lo único que quiero es que no me dejen sola, porque el Ejército me ha ignorado completamente. No me da una explicación, le da la explicación a los medios y no a mí, que yo soy la mamá que perdió a su hijo en sus filas”, señaló la madre de Franco, quien si bien reconoció que entiende que esta tragedia no es responsabilidad de la institución castrense en su totalidad, sí exige que los instructores a cargo del joven paguen con presidio por su responsabilidad en el deceso de Vargas.

“Esto no es un ataque al Ejército completo, no puedo yo desconocer que hay comandantes buenos o cabos, porque aquí fueron tres tipos que hicieron un horror. A mí me mataron en vida, y yo pido que al general (Javier) Iturriaga lo saquen de sus filas porque esos no sirven”, señaló.

“Son unos sicópatas, no pueden estar ellos ahí trabajando y preparando a nuestros niños porque no los preparan, los torturan. ¿Por qué no lo auxiliaron? Él suplicó por su vida, pidió ayuda, y ese tipo lo golpeó, lo golpeó, hasta decirle que se muriera porque no servía”, agregó Romina, quien criticó al comandante en jefe del Ejército por no comunicarse con ella, la principal afectada por la muerte del soldado conscripto.

“¿El general cómo no me da la cara a mí? ¿Cómo no me dice algo a mí, directamente? Yo le exijo, yo le pido que me dé la cara, y que me diga que esos dos tipos van a estar en la cárcel, porque ellos no tienen otro lugar donde estar. Tienen que estar ahí”, pidió.

Sobre el final de su entrevista, la madre de Franco aseguró estar “destruida” y dolida por la evidente negligencia de los instructores a cargo del joven.

“Estoy destruida, estoy destruida. Aparte que (la muerte de su hijo) es tan fuerte. Duele porque mi hijo suplicó por ayuda, quiso vivir, y este tipo le dijo: ‘¡No! ¡Muérete! Maric***, no servís (sic) pa’ las filas, te voy a golpear hasta que te murai (sic)’. Y cuando murió le dijo: ‘Un pelao menos que no servía’. ¿Cómo pueden tener eso (se quebra)? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo tener que vivir con esto, no puedo”, finalizó.