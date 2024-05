“La mayoría son puros viejos verdes”: Conscriptos en pie de guerra contra instructores de Brigada Huamachuco

Día a día los exconscriptos de Arica están entregando nuevos testimonios respecto a cómo eran los tratos que tenían sus superiores, dando cuenta de malas prácticas al interior del Ejército, en la Brigada motorizada N°24 Huamachuco.

Todo esto surge, luego de la fatídica marcha de instrucción que realizaron los soldados en Putre, donde murió Franco Vargas, quien no habría recibido ningún tipo de ayuda de parte de los altos mandos.

Uno de los jóvenes entregó su relato a Chilevisión, señalando de que muchos de ellos “no merecen ser instructores”.

“Yo no estoy tranquilo porque mis camaradas que siguen ahí van a sufrir con ellos y hay algunos de los que están ahí que no merecen ser instructores, y ellos saben quiénes son. También, el enfermero que estaba de campaña era super inhumano (...) A un compañero le dio taquicardia por una instrucción diurna, se le subió a la ambulancia, se le estabiliza, y después de estabilizarlo se le tira como si fuese un perro a la tierra. Ese nivel de crueldad y humillación tenían”, añadió.

“Decían que no fuéramos cobardes, que no fuéramos marico..., que no fuéramos lesbianas, como ellos se referían. La gran mayoría de ahí son puros viejos verdes, me daban asco; hablaban todo el tiempo puras vulgaridades, es horrible. Hay alguien que tiene que corregir muchas cosas dentro de esa institución. No sé si es solo en el regimiento donde estuve, no sé”, recalcó.

Consumo de alcohol en campaña

Junto a él, otro compañero se atrevió a revelar su experiencia, señalando que vio consumo de alcohol entre los instructores durante las campañas.

“Algo que también quería revelar sobre la campaña… me parece impresionante porque se supone que ellos son funcionarios públicos, y ellos tomaban dentro de la campaña. Habían cajas de vino, habían latas de cerveza, ellos no eran conscientes tampoco, quizás por eso muchos tratos eran agresivos. ¿Cómo van a estar tomando en campaña? Se supone que nos tienen que cuidar”, consignó La Cuarta.