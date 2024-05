“No te vayas a enamorar de una haitiana”: La advertencia de Arturo Guerrero a Pablo Herrera tras polémicos dichos sobre inmigrantes

Arturo Guerrero, el administrador de La Vega Central, levantó la voz en rechazo a los comentarios controvertidos del músico Pablo Herrera sobre los migrantes. En una reciente entrevista con Jaime Coloma en el programa “Lo Personal Es Político” de Tevex, Guerrero expresó su desaprobación hacia las palabras de Herrera, calificándolas de “canallescas” y carentes de reflexión.

“Los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mi*** todo. Otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos que venden unos pollos rellenos con no sé qué hu** que nadie compra. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro”, señaló Herrera en esa oportunidad, además de llamar a “correr bala” a delincuentes extranjeros.

Sobre estos dichos se pronunció el conocido vocero de la Vega Central.”Siempre me he preguntado quién hizo las fronteras. Los pájaros vuelan de un lado para otro, y frente a lo que dijo Pablo Herrera de los inmigrantes, le pido que reflexione pues sus palabras son canallescas”, reflexionó Guerrero.

“Cuidado Pablo Herrera…”

Enseguida, Guerrero realizó una particular advertencia a Pablo Herrera que llamó la atención: “Cuidado Pablo Herrera, no te vayas a enamorar de una mujer haitiana, y el ser humano vale por lo que es no por la cultura de la que proviene. En Chile, frente a esos temas, somos sumamente conservadores, eso se ve en la gastronomía por ejemplo”, le dijo.

El vocero del mercado ubicado en Recoleta aprovechó de recordar al músico sobre la identidad cultural de nuestro país. “Pablo Herrera está desconectado de la realidad chilena. Para que él sepa, al lado del Río Mapocho, se hacía pescado frito, con leña, desde siempre. Toda la vida el barrio tiene esa gran particularidad”, afirmó.

En cuanto a las críticas de Herrera hacia el comercio informal, Guerrero defendió la diversidad de expresiones culturales y abogó por la tolerancia. “No porque lleguen inmigrantes a hacer pollo frito y no le gusten los olores, tiene derecho a pedir que los maten”, concluyó. sus declaraciones.