“Tenemos derecho a defendernos”: absuelven a hombre que repelió asalto y mató a sujeto que quiso robar en su casa en Villa Alemana en 2022

“Todos tenemos derecho a defendernos en nuestras casas”, fue parte de lo que dijo Mario Soto, luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Viña de Mar lo absolviera del delito de homicidio simple, por el cual había sido imputado luego de repeler un asalto disparando en cinco ocasiones a un sujeto que entró saltando el muro de su casa en Villa Alemana el 1 de enero de 2022.

En su caso, la fiscalía pedía una pena de al menos 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple, lo que finalmente fue desestimado por el tribunal que acogiendo la tesis de la legítima defensa argumentada por el abogado de Mario Soto.

“Siempre supe que disparé, jamás lo negué”

Así, luego de que el tribunal entregara su veredicto y anulara las medidas cautelares en su contra, Mario Soto señaló que “se hizo justicia en mi caso”, añadiendo que “fue todo súper rápido, yo estaba durmiendo y mi esposa me despierta sobresaltada diciendo que hay alguien en el patio. Fui a mi closet, nosotros habíamos comprado una caja de seguridad por las niñas, y saqué mi arma”, dijo en declaraciones recogidas por 24 Horas.

En ese sentido, Soto agregó que “yo siempre supe que disparé, jamás lo negué. Yo mismo llamé a Carabineros, entregué mi arma. Yo no me levanté a las 4 de la mañana para matar a alguien, eso no fue así. Estaba en mi casa, estaba durmiendo y esta persona entró dos veces en la misma noche”.

Finalmente, luego de agradecer haber quedado en libertad, lamentó que “no podré recuperar estos dos años y medio. ¿Cómo recupero tantas personas que perdí en estos dos años? Viví durante dos años un calvario pensando que me iba a ir preso por defender a mi familia”, puntualizó.