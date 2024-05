Tía Pikachu respondió a críticas tras anunciar candidatura a la alcaldía de La Florida: “Me cuesta entender el clasismo y el ninguneo”

Tras anunciar recientemente su candidatura para ser alcaldesa de La Florida, Giovanna Grandón, más conocida como la “Tía Pikachu” recibió una serie de críticas en redes sociales. Ahora, la exconvencional quiso salir a responder a quiénes la cuestionaron por unirse a la carrera municipal.

Grandón, recordada por acudir a las protestas del año 2019 utilizando un corpóreo del icónico dibujo animado de la serie Pokemón, desató una serie de reacciones en redes tras confirmar su candidatura. Comentarios como: “Que tan distorsionado tiene que estar todo como para que la tía pikachu vaya de candidata a alcaldesa” y “No le bastó con hacer el ridículo durante un año disfrazada de corpóreo. Váyase a la chu…, señora”, abundaron en las redes sociales.

“Me cuesta entender el clasismo, la discriminación, el maltrato…”

Al respecto, la exconstituyente publicó una carta en defensa por las duras críticas que recibió tras anunciar su candidatura. “Soy Giovanna Grandón, muchos me conocen más como la Tía Pikachu, pues mi historia pública comienza ahí. Me manifesté durante el estallido social, pues mis convicciones me impulsaron a estar ahí”, partió declarando la estudiante de Servicio Social.

En ese sentido, Grandón repasó su periodo como constituyente tras ser escogida como integrante de la Convención Constitucional en representación del distrito 12°. ”Para mí fue la oportunidad de un espacio para que personas comunes y corrientes, que siempre habíamos mirado la política desde la distancia, incluso con desconfianza, aportamos a construir un texto constitucional que recuperara la esperanza y pusiera en el centro la necesidad de mejorar aspectos de la vida cotidiana”, sostuvo.

Enseguida, la candidata abordó cómo las críticas han repercutido en su entorno más cercano: “Escribo esta carta porque sé que hay gente que confía en mí, lo hago también por mi familia y la gente que me quiere, pues no me parece justo que ellos sientan la necesidad de tener que defenderme cada vez que aparezco dando una entrevista o como ahora, comunicando mi intención de seguir participando en la política”, declaró.

“Me cuesta entender el clasismo, la discriminación, el maltrato, la cancelación y el ninguneo que hacen algunos, ocupando las redes sociales y medios de comunicación cada vez que ejerzo mi derecho legítimo a dar mi opinión o querer disputar un espacio de manera democrático en la político”, cuestionó la exconstituyente.

Finalmente, Grandón cerró con una sentida reflexión en torno a sus motivaciones para ocupar el cargo en la alcaldía. “En mi corazón hay amor y no odio, a pesar de todo lo que se me ha dicho, sigo creyendo en las personas, en la gente que se esfuerza todos los días para que sus hijos puedan vivir en un país más justo y lindo para todos y no para unos pocos”.