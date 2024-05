“Se lo habré dicho unas 20 veces”: joven de 21 años realiza denuncia de abuso sexual en contra de un futbolista profesional

Una nueva denuncia por abuso sexual en contra de un futbolista profesional del balompié chileno se conoció este jueves, luego que una mujer acusara en un matinal de televisión que hace tres años fue víctima de una violación que aún sigue sin resolverse en los tribunales de justicia.

Tal como aconteció con los nueve excadetes de Cobreloa imputados por el delito de abuso sexual en contra de una joven en la ciudad de Calama, esta jornada se conoció el caso de Rocío, una mujer de 21 años que reveló en “Contigo en la mañana”, de CHV, haber sido abusada sexualmente en 2021 en el balneario de El Quisco, en la región de Valparaíso, por un jugador de San Antonio Unido.

La denuncia por abuso sexual

“Se empezó a poner demasiado cariñoso y ocurrió lo que ocurrió. Se lo mencioné muchas veces: ‘No quiero, no quiero, no quiero’. Se lo habré dicho unas 20 veces”, inició su relato la joven, quien tras el abuso sufrido de parte del deportista interpuso una querella en su contra en El Quisco.

“Yo soy santiaguina, no soy quisqueña de donde ocurrieron los hechos. Me tenía que devolver a Santiago y como despedida nos íbamos a juntar como amigos, no era fiesta, no había droga ni alcohol”, prosiguió.

“Fue algo súper sano, jugamos cartas, vimos películas (...) en esa ocasión estaba yo, mi mejor amiga de aquel entonces y el pololo de ella, quien era el mejor amigo de este sujeto”, explicó la denunciante, quien aclaró en el matinal de CHV que la violación se produjo una vez que ella se alejó de él, a otra habitación de la vivienda donde compartieron con otras personas.

Tras los acontecimientos, y en un extenso chat que se mostró en el reportaje que acompañó la versión de la afectada, se dejaron en evidencia una serie de mensajes del agresor sexual, en las que reconocía haber estado “mal” y le pedía a su víctima “no le cuentes a nadie”.

Mujer denunció a futbolista por violación hace 3 años y sigue sin justicia: No aparece peritaje de PDI 👇 #ContigoCHVhttps://t.co/Tf04I2D8eQ — #ContigoCHV (@ContigoCHV) May 9, 2024

“No, de verdad. Yo pensé después que estuve mal. Tenía la cabeza en otro lado. Por fa’, no le cuentes a nadie, te lo pido por mi madre. Por fa’, no me hagas esto (...) no sé por qué lo hice, no estaba pensando en lo que hice (...) disculpa de verdad. No fue mi intención”, le escribió.