“Eran chicos, pero violentos”: persona con movilidad reducida relató el violento portonazo que sufrió a la salida de su casa

Un estremecedor relato entregó esta mañana el dueño de un automóvil adaptado para personas con movilidad reducida, quien anoche fue víctima de un portonazo y encerrona a la salida de su casa, donde al menos unos cinco delincuentes le robaron su vehículo, no sin antes agredirlo y botarlo en la calle.

Fue pocos momentos después de haber llegado a su residencia, luego de presentarse a una entrevista de trabajo (hace siete meses se encuentra cesante), que Cristián sufrió el violento asalto donde los delincuentes, aparte de sustraerle el automóvil, se llevaron su silla de ruedas especialmente adaptada para su movilidad, entre otras pertenencias.

La violenta encerrona a persona con movilidad reducida

“Venía de una entrevista de trabajo, llegaba a la casa, y llamé a mi hija para dejar a su pololo a su casa, así que íbamos tres. Se alcanzaron a subir al auto, me estaba dando la vuelta cuando se nos cruza un vehículo, una camioneta grande, se bajan, no sé, a lo menos cinco y tres con armamento, con pistolas, y nos obligan a bajar”, inició su relato en “Contigo en la mañana”, de CHV.

Aún impactado por el robo, Cristián indicó que su vehículo tenía todas las señaléticas para personas con capacidad reducida, y que al momento del asalto los antisociales se dieron cuenta de su estado.

“El auto cuenta también con toda la señalética que lo conduce una persona con discapacidad, y justo en el frontis del auto, en el parabrisas, yo tengo un letrero grande que sale el monito de discapacidad y sale tu carnet y tu credencial de discapacidad cuando tú lo estacionas. Como venía de ella (entrevista de trabajo), venía puesto el letrero y ese se ve de lejos”, contó.

“En ese momento, se acercan al lado mío y me piden el auto. Yo les digo que se los paso, pero que yo no me puedo bajar porque uso silla de ruedas. Me taparon a insultos, y entreojo, miraba a mi hija y al novio de ella, entonces como que traté de llevar la atención conmigo para que pudiera salir mi hija y su novio. Y bueno, me puse a discutir con el tipo que ‘ni un problema’, le entregaba el auto pero que por favor me dejara bajar la silla de ruedas”, prosiguió su relato.

Cristián relató esta mañana el violento portonazo que sufrió a pesar de tener una condición de movilidad reducida. Fuente: Captura de pantalla del programa "Contigo en la mañana", de CHV.

“No les importó nada, y como no me podía mover porque no es que no quisiera bajarme, sino que no tengo movilidad en las piernas, entonces ellos empezaron a tironearme y decirme ‘¡bájate! ¡Bájate!’, y yo les dije ‘sí, yo me bajo, pero no me puedo bajar (solo). Si me bajo a lo menos déjame la silla de ruedas. Llévate el auto, llévate todo’, porque a mi hija le quitaron todo lo que andaba trayendo. Su celular, su billetera, al novio lo mismo, sus cosas personales, su mochila, todo”, contó.

“Y en ese forcejeo se anduvieron poniendo más difíciles porque fueron súper violentos, así que recibí un cachazo en la cabeza. Y ahí trataban de tirarme, pero no estás bajando a una persona normal que puede como anteceder los pies y poner algo de resistencia, es cuerpo muerto. O sea, me tiraron al suelo y me arrastraron un par de metros para quitarme el auto”, indicó Cristián, quien detalló que incluso fue agredido violentamente por los delincuentes.

“No conformes con eso, como el auto no lo entregaba de una, recibí un par de puñetazos acá abajo, me golpearon con patadas”, prosiguió la víctima, quien puntualizó que aparte de ser muy violentos, los ladrones eran en su mayoría menores de edad.

“Yo vi al menos a un chico, muy chico, debe haber tenido unos 13 o 14 años, los demás deben haber tenido 16 o 17 años. Mi hija también vio a uno muy chiquitito. Estaban pasados de revoluciones, no sé qué pasó con ellos. La verdad, no sé qué pensar, porque no hay ningún respeto, ya que yo en todos los términos les manifesté de la situación y la condición en la que me encuentro, que no era una resistencia por el auto sino que era una cuestión física, que no me podía bajar. Eran chicos, pero violentos”, concluyó.