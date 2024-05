Excadete de Cobreloa asegura que estaba acostumbrado a vivir situacion de “sexualidad masiva”

Luego de que el Juzgado de Garantía de Calama dictaminara prisión preventiva para los nueve excadetes de Cobreloa acusados de violación, los imputados ya llevan una semana privados de libertad, a la espera de que se cumplan los 120 días estimados para la investigación y sea convocada la audiencia en Tribunales.

PUBLICIDAD

No obstante, La Tercera publicó este viernes informes y testimonios de la indagatoria, dentro de los cuales sobresale la declaración de Lucas Román Avilés, uno de los excadetes.

Recomendados:

De acuerdo con el Ministerio Público, Román Avilés “prestó cobertura” en el delito, dado que no participó en el abuso físico contra la víctima, pero sí “grabó, presenció e incentivó” la agresión sexual, según consigna Chilevisión Noticias.

El detenido indicó en su testimonio a la justicia que aquel 17 de septiembre de 2021 regresó a la casa donde se llevaba a cabo la fiesta, vivienda que era de los excadetes y en la cual él también vivía.

“No lo vi como una violación”

Lucas Román Avilés aseveró que entró a su gabitación y vio que la joven mantenía relaciones sexuales consentidas con Luciano Parra Villanueva y Jhan Góngora Ordóñez. “Me quedo ahí y me dicen que grabe, lo hice, y alcancé a grabar tres segundos, pero después lo borro y me voy... Le pregunté a ella si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y me dijo que sí”, aseguró.

Durante su testimonio, el imputado normalizó la situación que hoy es materia de investigación judicial: “Estaba acostumbrado a vivir situaciones de no privacidad, de sexualidad masiva. Muchas veces mis compañeros me decían que llegara más tarde porque querían estar con una niña. Estaba acostumbrado, por eso esto no era chocante ya para mí”.

Por último, el excadete de Cobreloa manifestó que no se siente culpable. “Tengo hermanas y, si en algún momento hubiese visto una agresión, hubiese reaccionado. Yo le pregunté si había consentimiento y dijo que sí. Es súper incómoda la situación de estar acá siendo que no hice nada. No lo vi como una violación”, declaró ante la Fiscalía.