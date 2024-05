Fatal marcha de conscriptos a Putre: así fue el recorrido que hizo la ministra en visita al lugar donde murió el soldado Franco Vargas

La jornada de este jueves 9 de mayo fue el primer día de la ministra en visita extraordinaria, y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, en la región de Arica y Parinacota, hasta donde llegó luego de ser designada por la Corte Suprema para investigar lo ocurrido en la marcha realizada por los conscriptos de la Brigada Motorizada Nº24 “Huamachuco” a Putre, tras la cual falleció el soldado Franco Vargas y otros 45 resultaron con enfermedades respiratorias.

En ese contexto, la ministra en visita también confirmó que durante las últimas horas uno de los soldados que fue trasladado hasta el Hospital Militar en Santiago producto de sus lesiones tras la marcha, tuvo que ser operado y se le amputó una de sus manos.

En su visita al norte del país, la ministra Jenny Book -que además es miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago- visitó los lugares en los que estuvieron los conscriptos el 27 de abril y específicamente los sitios donde fue atendido Franco Vargas tras descompensarse.

“Llegué temprano al lugar y luego nos trasladamos a Pacollo, que es donde ocurrió el deceso del conscripto Vargas. Hice el recorrido y la caminata que hizo. Fui al lugar donde durmieron los conscriptos esa noche; vi los camarotes, los baños y el lugar donde se desplomó”, explicó la ministra tras su recorrido.

Ministra Jenny Book en Putre (Poder Judicial)

Además –agregó- pudo conocer detalles del lugar “donde recibió la atención médica, que es un hospital de campaña, que es donde le realizaron reanimación y oxígeno. También tomé varias declaraciones que fueron muy provechosas”, dijo.

Hay que recordar que según las primeras declaraciones del Ejército, el joven de 19 años había llegado con signos vitales al Cesfam de Putre, sin embargo desde dicho centro asistencial indicaron que Franco Vargas llegó fallecido al lugar, por lo que la ministra en visita también se reunió con profesionales del recinto médico para determinar los hechos.

Reunión con familiares de los conscriptos

La ministra Jenny Book también tenía planeado reunirse con los familiares de los conscriptos que todavía están en Arica, indicando que “desde que asumí, en menos de 24 horas ya me desplacé hasta Arica y Putre. Es por eso quiero reunirme con ellos para entregarles la mayor cantidad de información porque creo que eso es importante y haré todo lo posible para que esto sea transparente. No es que la justicia militar no sea transparente; es que esta justicia militar está en el sistema antiguo, el cual es secreto. Pero dentro de ese secreto es posible informar y ser empático con la familia”, señaló.

Jenny Book estaba analizando otras diligencias y según eso, decidiría si su regreso a Santiago sería este viernes o de lo contrario, este sábado 11 de mayo.