“La mamá necesita saber la verdad”: Presidente Boric compromete total apoyo a madre de conscripto muerto en Putre

Esclarecer los hechos y apoyar todas las acciones legales para hacer justicia. Ese fue el compromiso que adquirió el Presidente Gabriel Boric con la madre del conscripto Franco Vargas, quien falleció durante una marcha de instrucción en Putre.

Romy Vargas llegó hasta el Palacio La Moneda con una foto de su hijo de 19 años y se reunió con el Mandatario y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien fue la encargada de entregar los detalles del encuentro que tuvieron durante una hora.

“Tal como lo comprometió el Presidente Gabriel Boric, recibió a la mamá de Franco Vargas, a Romy Vargas, en una conversación muy humana, donde se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros”.

Fue el pasado 27 de abril cuando el joven soldado sufrió una muerte súbita, sin recibir la ayuda de sus superiores directos durante la caminata que se realizó sobre los tres mil metros de altura y bajo un frío extremo.

Por este motivo, el Jefe de Estado se comprometió a entregar toda la ayuda necesaria para establecer las responsabilidades del Ejército.

“Como lo hemos planteado desde el primer momento, acá se requiere la verdad. La mamá necesita saber todo lo ocurrido con su hijo, y por eso, tal como lo he dicho, hay un proceso que se está llevando adelante, un proceso investigativo, donde además se nombró una ministra en visita que está llevando adelante el proceso”, agregó la secretaria de Estado, consignó La Tercera.

“Lo que más requiere la familia es saber qué ocurrió y que aquellas personas que no cuidaron a sus hijos, que no protegieron a sus hijos como correspondía, sean sancionadas”, agregó.

Ministra responde a críticas de exministros

Además, respecto a las críticas de ex ministros de Defensa, señaló que han hecho “todo lo que está al alcance”.

“En procesos como este, lo más importante es la familia. Es a la familia que les hemos relatado todas las acciones que se han llevado a cabo con toda la información que hemos recibido. Hemos hecho todo lo que está al alcance del Ministerio de Defensa”, dijo.

“Pero yo quiero decirle, la gran parte de esas ex autoridades tienen mi teléfono, y yo no he recibido ninguna llamada, porque a ellos también podría contarles paso a paso todo lo que hemos hecho como Ministerio de Defensa”, sentenció.