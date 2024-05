“Nunca he usado un peso del Ejército...”: exgeneral Fuente-Alba y su rabiosa llegada a la lectura del veredicto en juicio por malversación de fondos

Totalmente enojado y furioso con las preguntas de la prensa se mostró durante la mañana de este lunes 13 de mayo el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, durante su llegada al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde se leerá el veredicto del juicio en su contra, donde es acusado de malversación de fondos públicos y lavado de activos.

En concreto, la fiscalía acusa al exgeneral Fuente-Alba del mal uso de $2.900 millones de gastos reservados del Ejército, los que habrían ido a parar a las cuentas personales de su esposa, Ana María Pinochet, y que habrían sido usados en gastos como compra de casas, departamentos, viajes y vehículos, entre otros.

Por los delitos que se imputaron, la fiscalía pide 15 años de cárcel para el excomandante en jefe del Ejército, y 10 años para su esposa, Ana María Pinochet.

Fuente-Alba enojadísimo con la prensa

Y justamente las preguntas de la prensa a su llegada sobre el eventual uso de dichos dineros, fue lo que molestó al exgeneral Fuente-Alba, quien reaccionó negando todos los cargos del Ministerio Público y acusando que los medios de comunicaciones se quedaron solo con una versión y que las preguntas se basaban “en hechos falsos”.

Juan Miguel Fuente-Alba

Así, a su juicio, las consultas “están fundamentados en una ficción (...) El señor fiscal me acusa que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo... Yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe, tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos a los 21 años”.

En su camino al ingreso del tribunal, el excomandante en jefe del Ejército además apuntó que “tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, y aseguró enfático que “nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio. Nunca”, puntualizó.

De esta manera, comienza a cerrarse un año de juicio por malversación de fondos públicos contra el exgeneral Fuente-Alba y su esposa.