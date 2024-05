Senador chileno dice haber sido abducido por extraterrestres: ¿Qué dice la ciencia de estas experiencias?

Desde siempre, las abducciones han sido un fenómeno cubierto de misterio y especulaciones. Relatos de personas que aseguran haber sido secuestradas por criaturas no humanas y llevadas a naves espaciales, a menudo con procedimientos médicos sin su consentimiento , son parte de estos casos comúnmente documentados y desestimados tras explicaciones convencionales de lo que realmente pudo haber pasado.

En ese contexto, un nuevo caso se suma a esta larga lista: El de un senador chileno y de partido independiente llamado Karim Bianchi, y que en una sorprendente entrevista afirmó haber sido abducido por extraterrestres en el año 2012.

Karim Bianchi Foto: AgenciaUNO

¿Qué le pasó al senador chileno?

Las declaraciones se dieron en el programa Not News de Via X, instancia donde Bianchi reveló que un día, mientras viajaba en su automóvil entre Puerto Natales y Punta Arenas - la parte más austral del país - experimentó una interrupción inusual al divisar una luz que giraba en forma de platillo e hizo que su automóvil se detuviera.

“Luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando (por teléfono) le dije ya llegué”, afirmó el parlamentario, agregando que “después de ese evento, veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta, entonces tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos, una persona me regaló un búho”.

Pero eso no fue todo. Según Bianchi, al tiempo tuvo una visita de lo más espeluznante . “Lo peor fue que llegó un viejo pelado chico a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo usted tiene que difundir el mensaje y me trae papeles que eran secreto de la NASA. (...) Me dijo que era una persona de otro planeta, y, dado que yo se habían abducido, me traía esos documentos que aún tengo”, recordó.

¿Qué dice la ciencia sobre las abducciones extraterrestres?

Claro que Bianchi no es la primera persona en la historia en hacer noticia por esta clase de temas. Las abducciones extraterrestres han sido un tema de fascinación y escepticismo dentro de la ufología al menos desde los años 50′ - probablemente luego de que ocurriera el famoso “Caso Roswell” - e incluso existen algunos casos más antiguos documentados.

¿El problema? Que en la mayoría de los casos existen explicaciones racionales que apuntan a fenómenos como la paranoia, la disociación, o incluso la fantasía intensa , momentos en que las personas pueden llegar a confundir sus imaginaciones con la realidad.

De hecho, en casos más estudiados como el incidente de Kelly Cahill en Australia en 1993, los detalles compartidos por los supuestos abducidos tienden a presentar similitudes con episodios de parálisis del sueño o influencias de sensibilidad en el lóbulo temporal.

“Los sentimientos de parálisis, miedo e impotencia en los sueños vívidos pueden ser tan poderosos que desdibujan la línea que separa los sueños de la realidad, por lo que no es de extrañar que las personas que pueden haber estado soñando sin saberlo insistan en que realmente se encontraron con extraterrestres que los secuestraron y los transportaron a ovnis”, reflexionó en algún momento Michael Raduga, fundador del PRC y autor principal de una investigación que se dedicó a estudiar el nexo entre parálisis del sueño y visiones extraterrestres.

Pero también están los casos no resueltos, como el “Incidente de Allagash” de 1976, en el que cuatro personas afirmaron haber sido abducidas mientras acampaban en Maine. Su caso fue llevado a las autoridades, quienes les practicaron hipnosis producto del estrés postraumático que les afectaba . Y claro, luego de eso recordaron haber sido parte de experimentos médicos ejecutados por seres muy extraños. Años más tarde uno de los involucrados afirmó haber exagerado en ciertos detalles, pero mantuvo su postura sobre las luces inexplicables.

Por ahora, lo cierto es que no existen explicaciones oficiales para estos casos. Es más común encontrar citas de personas que aseguran haber experimentado una abducción, que la de un experto afirmando o negando estas vivencias, por lo que aún no podemos afirmar si esto es una realidad o se trata de un invento sostenido a lo largo de las décadas.