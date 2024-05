Astrofísico dice que la IA es responsable de que no hayamos detectado civilizaciones extraterrestres

Muchas teorías, pero pocas certezas. Eso es lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de extraterrestres. Al no contar con pruebas fehacientes de su existencia, cada concepto que se diga sobre las civilizaciones alienígenas se quedan en las hipótesis. Sin embargo, un estudio realizado por un astrofísico británico, llamado Michael Garrett, afirma tener descifrados los motivos por los que no hemos sido contactados (y nosotros no hemos encontrado) vida racional en otro planeta. La culpa es de la inteligencia artificial.

¿Qué tiene que ver? Nos preguntamos sobre la afirmación de este científico. La inteligencia artificial, aunque lleva desarrollándose por más de una década, explotó para el uso común de los humanos hace un año y medio. La hipótesis del astrofísico explica todo eso en un estudio que hizo como titular de astrofísica de la Universidad de Manchester.

Los avances en materia de astronomía cada vez son más impresionantes para la humanidad. Resulta desesperante que en más de 13.800 millones de años luz de terrenos en el Universo no se haya encontrado ni siquiera un rastro de una vida similar cómo la nuestra. Hay varias teorías que explican los motivos y ahora se le suma esta nueva que propone Garrett.

La inteligencia artificial en las vidas planetarias

La llegada de la inteligencia artificial significa que oficialmente somos una civilización avanzada. Es cuestión de unos pocos años, como mucho 10 o 15, para poder lograr la superinteligencia artificial, punto en el que no habrá retorno para nuestra extinción, según Garrett.

El astrofísico británico basa sus afirmaciones en otro estudio, que dice que las civilizaciones avanzadas tecnológicamente están destinadas a desaparecer. Entonces, con este argumento sostiene que esas vidas evolucionadas de otros mundos alcanzaron en algún momento un nivel tecnológico que los llevó a su completa desaparición y por lo tanto estamos solos en el Universo.

Naves extraterrestres

De hecho, sostiene que una civilización inteligente y avanzada, con el nivel que estamos próximos a alcanzar, sólo tiene capacidad de duración de 200 años con un solo planeta. Entonces, el experto hace un llamado a frenar este tipo de desarrollos como la IA y que primero encontremos la manera de desplazarnos de manera estable entre mundos.

Asimismo, su estudio sirve como una especie de alerta para que no caigamos en el mismo error y frenemos un poco el desarrollo de la IA para no ser víctimas de nuestra propia tecnología.

“Tenemos la necesidad crítica de establecer rápidamente marcos regulatorios para el desarrollo de la IA en la Tierra y el avance de una sociedad multiplanetaria para mitigar tales amenazas existenciales”, dijo Michael Garrett, según Science Alert.