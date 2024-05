Mamá de Tomás Ross, que camina desde Chiloé a Santiago confirma que cuenta bancaria está operativa tras intento de fraude: han recaudado el 70% de la meta

Asegurando que “la lluvia ha sido lo más complejo”, Camila Gómez hizo un positivo balance de lo que ha sido la larga travesía que la lleva desde Ancud, en la Isla grande de Chiloé, a Santiago, hasta donde pretende llegar caminando tras 1.300 kilómetros para poder reunirse con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda y visibilizar así la compleja enfermedad que vive su hijo Tomás Ross, y otros niños en Chile que padecen distrofia muscular de Duchenne.

Camila Gómez comenzó su caminar el pasado 28 de abril junto al presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile, Marcos Reyes -quien también tiene dos niños con dicha enfermedad- en medio de la intensa campaña económica que busca recaudar los $3.500 millones que cuesta el medicamento que podría mejorar la vida de Tomás.

Bloqueo de la cuenta por posible fraude y el 70% de la meta

Así, en conversación con Chilevisión noticias, la mujer reveló que pese a todo el apoyo que ha tenido en su camino, no todo ha sido bueno, ya que sujetos inescrupulosos intentaron ingresar de forma fraudulenta a la cuenta bancaria donde se está reuniendo el dinero, motivo por el cual el banco le bloqueó el acceso a la aplicación, algo que afortunadamente pudieron solucionar sin perder dinero.

“En cuanto a la cuenta claro, se bloqueó mi clave de la aplicación, porque intentaron ingresar, pero no pasó nada, ya está todo solucionado, no hay ningún problema ahora. En sí la cuenta no está bloqueada”, explicó Camila Gómez.

En tanto, añadió que hasta ahora ya lleva recaudado cerca del 70% de los $3.500 millones. “Esto ha sido gracias a puros aportes pequeños, hay que decirlo, es una ‘Teletón’ que hemos hecho en la calle, es más valorable que todos los aportes sean pequeños y sumen el 70%. Si se lograra la meta antes, el camino hasta Santiago sigue porque hay que lograr algo para todos los niños”, indicó.

Buscan llegar hasta La Moneda

Por su parte, Marcos Reyes indicó que la idea es lograr llegar a Santiago y reunirse con el Presidente Boric para poder impulsar un proyecto de ley que proteja a los niños que tienen enfermedades raras que no son cubiertas por la Ley Ricarte Soto.

“Nosotros con Camila estamos levantando este tema, estamos levantando la urgencia que se requiere, no solo por Tomás, sino que por todos los niños que tienen esta enfermedad en Chile, estamos con un proyecto de ley para cubrir las necesidaes y los medicamentos de alto costo que están apareciendo hoy día y que el Minsal no quiere dar cobertura a ellos”, señaló Reyes.

En ese sentido, Camila Gómez apuntó que la respuesta del Minsal cuando pidió ayuda para costear el medicamento de Tomás fue “que no existía el mecanismo administrativo para costear un medicamento en el extranjero, pero no me dieron ninguna alternativa, solo que me siguiera atendiendo en el Hospital de Coyhaique”.

“La idea es que esta sea la primera y última vez que un padre y una madre tengan que caminar 1.300 kilómetros para que el Estado se haga cargo”, puntualizó Marcos Reyes.