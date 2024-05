Stormy Daniels y su pareja se irán de Estados Unidos si declaran inocente a Donald Trump

Barret Blade, pareja de Stormy Daniels, manifestó que no está seguro de que condenen al expresidente Donald Trump en el juicio por falsificar registros comerciales con pagos secretos. Por eso, aseguró que si lo declaran inocente, él y su cónyuge están dispuestos a “salir” de Estados Unidos.

“Si Trump es declarado inocente, de cualquier manera no creo que las cosas mejoren para ella”, dijo Blade a CNN, según reseñó The Mirror.

El hombre, de 50 años, y quien es actor de la industria porno al igual que Daniels, explicó que no les quedaría de otro que irse del país, ya que su esposa podría ser blanco del ataque de los simpatizantes de Trump.

“ Si no es culpable, tenemos que decidir qué hacer, es muy probable que abandonemos este país. Si él es declarado culpable, ella todavía tendrá que lidiar con todo el odio que siente como si ella fuera la razón por la que él es culpable de todo ”, manifestó Blade.

Pareja de Stormy Daniels sobre condena: “No sé”

La pareja de Stormy Daniels expresó un “no sé” en cuanto a una condena a Donald Trump. “No sé si eso sucederá alguna vez, y me rompe el corazón. Me rompe el corazón algunas de las cosas por las que ella tiene que pasar y que la gente no se da cuenta. Supongo que, por ejemplo, todo el mundo tiene su agenda para ella en este momento y no veo gente luchando por ella”.

Destacó que tanto él, como su esposa quieren vivir una vida normal.

En este dibujo del tribunal, Stormy Daniels testifica en el estrado mientras el juez Juan Merchan observa, el martes 7 de mayo de 2024, en Nueva York. En una pantalla, se muestra una fotografía de Donald Trump y Daniels de su primer encuentro. (Elizabeth AP (Elizabeth Williams/AP)

Además, lamentó que no hayan salido personas en defensa de Daniel, tal como sí pasó con la escritora E. Jean Carroll, quien dieron 83 millones de dólares en un caso de difamación contra Donald Trump, luego de que él la llamara mentirosa por decir que la agredió sexualmente.

“Aunque estamos muy felices de que todo haya sucedido para ella... Stormy abrió la puerta. Stormy fue demandada por exactamente los mismos dos comentarios, pero tiene que pagar honorarios legales. Nadie quiere ayudarla por eso”, resaltó para proseguir criticando a los grupos de derechos de mujeres por tampoco haberse manifestado en respaldo a ella.

“Ella lucha por grupos de mujeres todo el día. No veo a nadie usando GoFundMes para tratar de ayudarla con sus honorarios legales y ayudarla”, expuso.

Stormy Daniels es testigo clave en el juicio a Donald Trump, pues según las denuncias, es ella a quien supuestamente él pagó 130 mil dólares para que guardara silencio sobre la relación íntima que presuntamente tuvieron, y de la que ella, dio detalles al declarar ante los fiscales, revelando que tuvo una cena con el expresidente en una suite de hotel, donde él la esperó vestido con una bata de seda, después según ella, tuvieron relaciones sexuales.