A los 78 años fallece Carmen Berenguer, reconocida poeta y artista visual chilena

Este jueves, cerca del mediodía, murió la reconocida poeta y artista visual chilena Carmen Berenguer a sus 78 años. Fuentes cercanas a la escritora señalaron que sufría problemas respiratorios por los que debió internarse este lunes 13 de mayo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, lugar donde falleció.

Integrante destacada de la Generación literaria de los 80, Berenguer sobresalió por una poesía con marcado acento crítico. Entre sus obras más comentadas se encuentran “Bobby Sands desfallece en el muro” (1983), “Naciste pintada” (1999) y “A media asta” (1988). En 2006 fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

Muy cercana a Juan Pablo Sutherland, quien fuera su generalísimo en las candidaturas de la poeta al Premio Nacional de Literatura, el narrador se refiere a su pérdida y el reconocimiento que no le fue otorgado. “Se va una de las grandes poetas chilenas, que lamentablemente no recibió el Premio Nacional de Literatura. La poesía de ella, desde su primer libro, marcó un momento de la poesía chilena en los 80. Tenía una poesía con garra, con fuerza, urbana, con politicidad, y demostró que su proyecto poético es imposible de no mirar, de no conmoverse”, señaló a Culto.

“Una cicatriz enorme con lo urbano”

“Su obra es muy extensa, hay libros notables como ‘A media asta’, ‘Sayal de pieles’, o los libros de crónica, como ‘Naciste pintada’. Es un lugar completamente soberbio desde lo poético, perturbador, que se ha leído por décadas, es una poeta que se encuentra con la carne viva de la calle. Sus libros se encuentran en distintos lados del espacio público, no solo en lo académico. Siempre va a tener una cicatriz enorme con lo urbano y con distintos tipos de subalternidades que no habían sido registradas en la poesía, las mujeres, por ejemplo, pero también la noche, lo urbano”, añade el escritor.

En efecto, Berenguer fue candidata en dos ocasiones a la máxima distinción literaria, otorgada por el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, en 2016 y 2020, fechas en que el galardón fue recibido por Manuel Silva Acevedo y el poeta mapuche Elicura Chihauilaf, respectivamente.

En tanto, la poeta y crítico literaria Eugenia Brito también abordó la figura de la autora de “Bobby Sands desfallece en el muro”. “El aporte de Berenguer a la literatura chilena consiste en la ruptura del verso, por una parte con la escritura graffiti, que se hace eco, grito, testimonio de una tortura. La escritura parece entonces padecer el mismo rigor del hambre: es breve, no obstante exhaustiva y eficiente. Por otra parte Berenguer imita la oralidad, la forma más desembozada del habla común y corriente en la poesía”, asegura.

En sus últimos años, luego de superar un cáncer, Berenguer presidió la Sociedad de Escritores de Chile en 2012 y 2015. Nunca dejó de escribir y publicar, destacando la obra “Plaza de la Dignidad, crónicas, poemas y registro fotográfico” (2020), trabajo en que plasma su visión del estallido social iniciado en octubre de 2019.