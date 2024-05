Presentan proyecto de ley para aplicar test de drogas a conductores de transporte público

La diputada Carolina Marzán (PPD) ha presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que los conductores de transporte público sean sometidos a controles de drogas cada seis meses. La iniciativa, anunciada como “Ley Alberto”, surge tras la trágica muerte de Mauro Alberto Gómez, un niño de 14 años, atropellado en Valparaíso por un conductor que transitaba bajo los efectos de cocaína y que posteriormente se dio a la fuga.

“La comuna de Valparaíso vivió un suceso que es profundamente doloroso. Son aquellas situaciones que nosotros no quisiéramos que nunca salieran en la prensa. Un niño, porque Alberto era un niño de tan solo 14 años, murió atropellado por una micro a exceso de velocidad, y que además el chofer estaba bajo los efectos de alcohol, droga y otros estupefacientes según se nos informa. Vamos a exigir que exista seguridad en los traslados de los estudiantes, y de cada persona que hoy día se moviliza por nuestra región y nuestro país”, manifestó la parlamentaria.

El proyecto de ley pretende obligar a las empresas de transporte público y privado a realizar controles de detección de consumo de drogas a sus conductores cada seis meses, con el costo a cargo del empleador. Además, busca mejorar las condiciones laborales de los conductores, asegurando que tengan espacios dignos para descansar y trabajar.

Trabajo digno

“También necesitamos que existan condiciones dignas por parte de los empresarios, para cada chofer de la locomoción que hoy día no tiene espacios dignos para descansar. Son fuertemente presionados por temas económicos de las empresas, no tienen baños y no tienen un espacio laboral digno”, añadió Marzán, según informó 24 Horas.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, consultado sobre la iniciativa, señaló que aunque el consumo de drogas no es una situación generalizada entre los conductores de transporte público, es un problema que debe abordarse. “El proyecto es algo que tenemos que analizar con cuidado y detención, de modo de poder hacernos cargo del problema que trata de abordar de forma efectiva. No hemos revisado el proyecto, sin embargo, iniciativas que nos ayudan a resolver estos problemas las vemos favorablemente”, indicó.

La “Ley Alberto” busca prevenir futuras tragedias y mejorar las condiciones laborales de los conductores, garantizando así una mayor seguridad para todos los usuarios del transporte público en la región y el país.