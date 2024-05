“Tenemos nuevo cómputo”: Madre de Tomás Ross dio a conocer cuánto lleva recaudado para su hijo

Este viernes, Camila Gómez, madre de Tomás Ross, compartió en sus redes sociales el nuevo monto recaudado para comprar el remedio que necesita su hijo. La joven madre inició hace unas semanas una travesía desde Chiloé hasta La Moneda con el objetivo de recaudar $3.500 millones para costear el medicamento que podría cambiar la vida de su hijo, quien sufre de Distrofia Muscular de Duchenne.

Gómez ha caminado durante 20 días, recorriendo aproximadamente 755 kilómetros. Acompañándola en esta difícil misión está Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne en Chile, quien también es padre de gemelos que padecen la misma enfermedad.

Hasta el momento, miles de personas han donado a la cuenta para ayudar a Camila a juntar el dinero necesario para la medicación de su pequeño de cinco años. Según el último cómputo publicado este viernes, ya han recaudado más de $3.000 millones para Tomás Ross, lo que equivale a alrededor del 85% de la meta.

Actualmente, Camila Gómez se encuentra en Bulnes, región de Ñuble, y le quedan 462 kilómetros para llegar a La Moneda. La madre sigue firme en su objetivo, con la esperanza de alcanzar la meta y proporcionar a su hijo el tratamiento que necesita.

El Gobierno se refirió al caso

Durante la jornada de este jueves y en medio de su visita a Coyhaique, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso que vive la familia de Tomás Ross, asegurando que el gobierno sí ha tomado contacto con ellos, incluso desde antes de que se iniciara la caminata a Santiago, añadiendo que además habrá otra reunión en estos días.

“El gobierno ha tenido contacto con la familia desde que esta situación se generó, antes de que partiera la caminata. De hecho, en estos días va a producirse una nueva reunión”, señaló la titular del Interior.

A esto agregó que “el problema por el cual no ha sido simple resolver esta situación no es porque el medicamento es caro, sino porque en Chile no está autorizado, y el niño tiene condiciones que en el piloto que se está desarrollando han hecho difícil hacerlo acceder al piloto (...) Por eso es que la familia ha construido una estrategia distinta, buscando apoyo para poder hacerlo de manera privada”.

Con todo, la ministra Tohá puntualizó que “entendemos y solidarizamos completamente con la madre, con el niño (...) Nosotros desde el gobierno, y la ministra (de Salud) en particular que ha estado dando seguimiento a este caso, en primer lugar, entendemos y solidarizamos completamente con la madre, con el niño, que evidentemente es lo que haríamos cualquiera de nosotros en una situación de este tipo”.