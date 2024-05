¡Atención vocales de mesa! Revisa hasta cuándo puedes presentar las excusas para no realizar la labor en las primarias del 9 de junio

Muchas personas no están informadas y por eso es importante recordar que el próximo domingo 9 de junio se realizarán elecciones primarias para gobernadores regionales y alcaldes, las que se llevarán a cabo en dos regiones y 60 comunas del país.

En total, de acuerdo a las cifras publicadas por el Servicio Electoral -Servel- en estas elecciones, se convocará a 215 candidatos, mientras que solo 4.844.660 personas, entre independientes y militantes de partidos políticos, son los que están habilitados para votar en esta ocasión, de un padrón electoral de 15.278.800 electores.

Vocales de mesa

Así, con una elección en curso, durante este fin de semana se publicó la nómina de los vocales de mesa que tendrán que realizar dicha labor en las 5.881 mesas que estaran dispuestas en las regiones y comunas donde habrá elecciones primarias.

En ese sentido, el llamado a los electores fue a revisar dónde se debe sufragar, ya que muchas mesas se fusionaron.

En tanto, los vocales de mesa que no puedan cumplir con dicha labor, pueden excusarse entre este lunes 20 y el jueves 23 de mayo ante la Junta Electoral correspondiente, mientras que este sábado 25 de mayo se publicará la nómina definitiva de vocales reemplazantes, quienes no se pueden excusar.

“Los vocales deben cumplir con su deber, este no es voluntario, es obligatorio, si no se presentan además de arriesgarse a las sanciones que la ley indica, sus mesas podrían no instalarse impidiendo el derecho a sufragio a cientos de personas. Las mesas no pueden iniciar sus funciones después del mediodía”, explicó al respecto el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.

En tanto, para saber quiénes son los candidatos y en qué lugares se debe votar, puedes revisar la información en el siguiente enlace del Servel.