Pistolas Taser: El arma no letal que Claudio Orrego pide incorporar a las policías

Que Carabineros estén autorizados para usar armas de fuego, pero aún no exista una legislación que les permita el uso de armamento no letal, es el cuestionamiento que se realiza el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien busca equipar a las policías con pistolas que no provoquen la muerte, pero sí detener a los sospechosos.

Se trata de las pistolas Taser, las cuales emiten descargas eléctricas a través de dos dardos conectados por cables y tiene como objetivo paralizar a la persona, en un tiempo de cinco segundos.

Según explicaron tiempo atrás, el fin no es causar dolor, sino que generar “una contracción muscular que imposibilita que uno se pueda mover”, consignó La Cuarta. Dispositivo que ya es utilizado por las policías de Colombia, Brasil y Argentina.

Orrego pide usar armas Taser

El problema, es que en Chile no existe una legislación al respecto, por lo cual Carabineros no cuenta con la facultad para disponer de una alternativa al bastón retráctil y a su arma de servicio.

“Es bastante incomprensible que hoy tengamos la autorización para tener armas letales, como son las armas de fuego, pero que todavía no se haya implementado en Chile, la posibilidad de tener estos dispositivos que no son letales, por no tener autorización administrativa”, lamentó el Gobernador.

Orrego explicó que debido a los índices de delincuencia que afectan actualmente al país, las policías deberías disponer de toda la tecnología que se encuentra al alcance.

“Una delincuencia 2.0 necesita un Estado 2.0, y para eso tenemos que dotarnos de la mejor tecnología disponible en el mundo. Para resolver los problemas de seguridad que tenemos en Santiago y en el país, tenemos que avanzar con sentido de urgencia en la adopción de esta tecnología”.

Producto de ello, realizó un llamado al Gobierno a estudiar la medida para dotar a las fuerzas públicas.

“Hacemos un llamado al Ejecutivo a que con sentido de urgencia lo apruebe para que nuestros policías tengan algo que vaya entre la luma y la pistola. Un dispositivo Taser, es una de las alternativas existentes y, llegó el momento de aprovecharla en nuestro país”, sentenció Orrego.