De película: Abogado fue secuestrado por cliente narco en Maipú y escapó tras descuido de captores

Dicen que la realidad supera la ficción. Lo que perfectamente podría tratarse de una serie de Netflix, ocurrió en la comuna de Maipú cuando el abogado Francisco Pérez Zahr fue secuestrado por su propio cliente, quien se dedica al narcotráfico.

Según informaron, el jurista dormía en la propiedad de traficante, cuando a eso de las dos de la madrugada el delincuente decidió cambiar los roles y convertir a su defensor en víctima. Junto a dos sujetos, lo amenazaron con arma blanca y lo llevaron hacia otro domicilio, contó el medio Bío Bío.

Ahí, continuaron con las amenazas con pistola en mano y lo golpearon en diversas partes del cuerpo, para luego robarle 165 mil pesos en efectivo y sus tarjetas bancarias.

Sin embargo, por un descuido de sus captores, quienes se quedaron dormidos, el abogado logró escapar de la vivienda donde estaba retenido y se trasladó hasta el Hospital El Carmen para constatar sus lesiones.

Defendía al líder a y sus “perros”

En conversación con el citado medio, el abogado explicó los motivos que lo llevaron a dormir en el inmueble de quien era su representado.

“Me invitó (el líder narco) no sólo para ver su tema, sino también el de sus soldados. Yo me quedé ahí un par de días porque era harto trabajo. Durante la noche no sé qué pasó, se volvió loco y llegó él con otros dos sujetos que seguían órdenes”.

“Me llevaron al punto de venta de droga de ellos y ahí estuve todo el resto de la mañana hasta las 12:00 horas. Ellos estaban tan drogados que yo tomé la oportunidad, agarré lo que pude mío y me fui. Me robaron dinero, tarjetas, me sacaron claves y todo”, agregó.

Además, aclaró que “mi trabajo era defender a los que él llamaba sus ‘perros’, sus soldados, cuando los tomaban presos. No sólo lo estuve representando en casos penales, sino que también tenía problemas con su señora y necesitaba un divorcio”.

Carabineros, en tanto, detuvo a tres sujetos implicados.