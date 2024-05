La alarmante frase que impactó a nieta de adulta mayor el día que desapareció

Han transcurrido 10 días desde la desaparición de María Contreras Mella y no se ha reportado señal alguna de su paredero. La hipótesis de que hubo intervención de terceros va tomando más peso, al punto que la familia manifestó enfáticas críticas a los propietarios del restaurante, lugar de lo ocurrido.

Hasta el momento, la búsqueda de la adulta mayor de 85 años se había realizado en el canal de regadío colindante al estableciemiento del Fundo Las Tórtolas, en Limache, al cual concurrieron a celebrar el Día de la Madre. No obstante, no se ha hallado ni siquiera una prenda.

En este escenario, la familia ha solicitado indagar la eventual intervención de terceros, dado que aquel domingo 12 no se encontraban solos en el restaurante. De hecho, solicitaron revisar todas las instalaciones del lugar, incluyendo la vivienda de la dueña del local, según consigna La Cuarta.

Carla, nieta de María, apuntó sus objeciones en contra de los propietarios del establecimiento y los acusó, al menos, de no ayudarles en la búsqueda, en entrevista con “Contigo en la Mañana”.

“Cuando se pierde, nadie nos dijo ‘vayan a buscar arriba al canal’, ni nada. Era más imporante atender a los comensales, que ojalá nadie se enterara y que pagáramos la cuenta”, planteó.

La inquietante frase de la dueña del local

El hecho que derechamente Carla recuerda con amargura fue la actitud de la dueña del restaurante en el momento que se percataron de la desaparición.

“Algunas personas se dieron cuenta y ayudaron a buscar, pero la mayoría siguió almorzando porque no hubo una alerta de parte de la dueña, así como ‘se perdió una persona, esto es importante’... nada”, manifestó.

Narró que, entonces, la locataria fue hacia ella y le señaló algo que le dio escalofríos: “Yo sé que ustedes comieron la entrada nomás, pero los platos yo los tenía listos adentro. Te recomiendo que comas porque esta noche va a ser larga”.

“Ese fue el comienzo de mi pesadilla”, confesó la joven. “Porque pensé ‘por qué me dice eso si deberíamos encontrarla lo más pronto posible... ¿por qué me dice que no la vamos a encontrar?’ Eso me hizo ruido en el momento, pero luego dije ‘bueno, debe ser parte de su personalidad, poco empática e inhumana”, indicó.