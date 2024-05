Las referencias con el nazismo que han complicado la campaña de Donald Trump

Una nueva polémica sacude a Donald Trump, y esta vez, específicamente su campaña presidencial para volver a la Casa Blanca, luego que desde su cuenta de Truth Social se publicó un video de teóricas notas de prensa escrita en que se celebra su eventual victoria en noviembre y hacen mencionar a “la creación de un Reich unificado”.

PUBLICIDAD

En el video de medio minuto una vez describe “lo que sucederá después de que Donald Trump gane” y aparecen titulares como en los diarios de hace 100 años en que se lee “¡Auge económico!” y “La frontera está cerrada”. Debajo de uno esos titulares se lee la frase que hace mención al “Reich”.

¿Qué significa “reich” y por qué complica a Trump ?

En alemán, “reich” significa “imperio” y fue la denominación que recibió el estado alemán desde 1871 a 1945.

El problema para Trump es que desde la Segunda Guerra Mundial, la palabra está asociada en todo el mundo con el régimen totalitario y racista que Adolf Hitler, conocido como “Tercer Reich” y que busca el dominio mundial.

Varias horas después, el video se bajó de la cuenta de Truth Social y desde la campaña de Trump culparon a funcionario, que supuestamente no habría visto la frase y también dijeron que la pieza audiovisual no fue creada por ellos.

Donald Trump habla de la Gestapo en Mar-a-Lago

El problema para la campaña del candidato republicano es que esta no es la primera que utiliza referencia del nazismo.

Hace unas semanas, les dijo a sus donantes republicanos que el presidente Joe Biden dirigía una “administración tipo Gestapo” por los distintos juicios que enfrenta, entre ellos uno por fraude, en alusión a la policía política de los nazi, que atosigaba a la oposición en la década del 30 y arrestó a cientos de miles de judíos durante el Holocausto.

PUBLICIDAD

El gobernador republicano Doug Burgum de Dakota del Norte confirmó a CNN el comentario de Trump, pero no le dio mayor importancia: “Este fue un breve comentario que profundiza en algo que no era realmente central para lo que estaba hablando”.

Otras alusiones a frases del nazismo

El año pasado, Trump también uso frases utilizadas por Hitler al llamar “alimañas” a sus oponentes y que los inmigrantes que entran por la frontera sur de Estados Unidos “están envenenando la sangre de nuestro país”.

READ MORE: ‘What have we done?’ Lawyer testifying in Trump hush money trial describes shock at possible role in helping 2016 victory

“I know nothing about Hitler,” Trump insisted in a December interview on conservative talk radio. “I have no idea what Hitler said other than (what) I’ve seen on the news. And that’s a very, entirely different thing than what I’m saying.”