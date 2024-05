Anuncian una nueva variante del coronavirus ¿Hay que preocuparse?

En los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), han reportado la aparición de una nueva variante del coronavirus nombrada KP.2.

De acuerdo con lo que detallaron los expertos, esta nueva variante forma parte de las llamadas variantes FliRT, que pertenecen a la misma familia que la variante omicrón.

Asimismo, los CDC han detectado un crecimiento del 30% de contagios en esta nueva versión del coronavirus, en comparación al 16% que presentaba hace dos semanas, por ese motivo, muchas personas han mostrado preocupación.

¿Hay motivos para preocuparse de esta nueva variante del coronavirus?

La Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora clínico asociada en la Universidad George Washington, ha compartido su opinión con respecto a esta nueva variante del coronavirus.

De acuerdo con la médica, a pesar de que esta nueva versión es igual de contagiosa que el Covid-19, al formar parte de la familia del omicrón, las vacunas actuales ofrecen medidas de protección contra ella.

Asimismo, detalló que el coronavirus KP.2 no es más grave que la versión original, del que tampoco ha logrado esparcirse mucho, ya que los contagios se mantienen en mínimos históricos.

La Dra. Leana Wen recomienda a las personas vacunarse con la versión más reciente de las vacunas contra el Covid y mientras se espera la llegada en los próximos meses de versiones más eficientes contra el coronavirus KP.2.

La sintomatología de esta nueva versión del coronavirus no difiere a las otras versiones y se espera que siga evolucionando, no obstante, se estima que no sean tan letales. De hecho, las agencias de salud ya ni siquiera recomiendan aislar a la persona que da positivo en covid durante cinco días, basta con que permanezca lejos de otras personas durante 24 horas.