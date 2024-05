¿Cómo distinguir la influenza de la gripe común?

Se conoce como influenza a una enfermedad respiratoria sumamente contagiosa y provocada por el virus que lleva el mismo nombre de la afección. Este virus puede provocar una patología leve o grave, e incluso puede llevar a la muerte.

PUBLICIDAD

Hay diferentes tipos de influenza que se encasillan en varios grupos: virus A, virus B, virus C y virus D, siendo este último las infecciones que presenta el ganado.

Se podría considerar a la influenza del virus C como gripe común, ya que presenta síntomas leves y no se esparce tan rápido como las otras, por lo que no causa epidemias como los virus A y B.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza y en qué se diferencia de la gripe común?

Los síntomas de la influenza surgen de manera repentina y suelen ser mucho más fuertes que los que se presentan en la gripe común, entre ellos tenemos: fiebre, tos seca, dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta, fatiga y diarreas.

Por otro lado, entre los síntomas de la gripe común se encuentran los resfriados que generan una mayor secreción o congestión nasal, por lo que este podría ser un buen indicador para diferenciarlo, además de la intensidad de los otros síntomas.

Sin embargo, la única forma precisa para determinar si se tiene influenza o una gripe común, es realizarse una prueba de detección, para así recibir el tratamiento correspondiente.

Muchas personas consideran que como la influenza presenta sintomatología parecida a la gripe común, se puede tratar de la misma manera y deciden no acudir a un centro hospitalario.

PUBLICIDAD

Pero en la mayoría de los casos, esta infección se puede complicar y hacer que la persona desarrolle neumonía, infecciones de oído, bronquitis, problemas cardíacos, brotes asmáticos, síndrome de dificultad respiratoria aguda y hasta la muerte.

Es importante mantenerse vacunado, que generalmente es una vez al menos o cada tantos años. Si presenta dolores musculares intensos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos constantes, uñas de color gris o azul, convulsiones o deshidratación, acude inmediatamente al hospital.