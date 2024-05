Esposa de carabinero asesinado en Cañete: “Hace como un año que él tenía miedo de morir”

“Hace como un año que él tenía miedo de morir, de que lo atacaran, porque decía que cada vez se ponía peor esto”, aseguró Marlén Erices, viuda del sargento de Carabineros Carlos Cisterna, uno de los tres funcionarios de la institución uniformada asesinados el pasado 27 de abril en Cañete, Región del Biobío.

Marlén Erices conversó con 24 Horas de TVN a un mes del ataque que todavía se está investigando y en el que murieron tres funcionarios de Carabineros en la macro zona sur, asesinato que conmocionó al país y por el cual todavía no hay personas detenidas, pese a que se han realizado intensos operativos en la búsqueda de los autores del triple homicidio.

“Me decía que me iba a tocar ir a recogerlo”

Así, en la conversación, la viuda del carabinero asesinado recordó que “él me decía constantemente que de repente iba a caer y que me iba a tocar ir a recogerlo. Se despidió del hijo y de mí y dijo ‘ojalá que me vaya bien’. A mí me angustiaba eso; yo decía ‘¿cómo va a ser tanto?’ y me decía que del cruce Peleco hacia abajo era demasiado peligroso”.

Luego, agregó que a un mes del fatal ataque, todavía “no lo puedo creer, hasta el día de hoy estoy en asombro, porque no puedo creer lo que pasó (...) Tengo cambiado el sueño porque tengo la impresión de que de repente va a llegar, que va a tocar a puerta. A veces son otras personas y yo pienso que él va a llegar”.

En tanto, sobre el trabajo diario en la denominada macro zona sur, Marlén Erices puntualizó que “son personas que siempre están ahí, que habitan ahí, que salen a la carretera a controlar como funcionarios de Carabineros, les toman el dato, qué persona era, de dónde era, por qué iba para allá, por eso para ellos era muy peligroso, porque a ellos no los querían ahí. Hace como un año que él tenía miedo de morir, de que lo atacaran, porque decía que cada vez se ponía peor esto”.