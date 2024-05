Casa Blanca condena muerte de civiles en Rafah, pero no prevé cambios de política hacia Israel

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca condenó el martes la muerte de decenas de civiles como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Rafah, pero afirmó que no planea ningún cambio de política como resultado de las acciones israelíes.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los medios de comunicación que Israel no había violado la “línea roja” de Biden para retener futuras transferencias de armas ofensivas porque no ha lanzado una invasión terrestre a gran escala en la ciudad del sur de Gaza, y Estados Unidos no considera que vaya a hacerlo.

“No aparece que estén avanzando hacia una gran operación terrestre en los núcleos de población del centro de Rafah”, dijo Kirby.

Kirby calificó la pérdida de vidas humanas de “desgarradora” y “horrible”, y dijo que “ciertamente condenamos la pérdida de vidas aquí”. Añadió que Estados Unidos estaba monitoreando los resultados de una investigación israelí sobre el ataque, la cual insinuaba que las muertes de civiles fueron el resultado de una explosión secundaria tras un ataque contra dos miembros de Hamás.

“Entendemos que este ataque mató a dos altos dirigentes de Hamás, responsables directos de ataques”, declaró Kirby. “También hemos dicho muchas veces que Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger la vida de inocentes”.

El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a la prensa que la ofensiva israelí en Rafah seguía siendo de una escala “muy diferente” a los asaltos que las fuerzas israelíes llevaron a cabo en otras ciudades de Gaza anteriormente en la guerra contra Hamás que comenzó hace siete meses. Estados Unidos había instado a Israel a no repetir esos ataques anteriores en Rafah, dada la vulnerabilidad de los civiles que allí se agolpaban.

Miller dijo que no tenía conocimiento directo de los informes de testigos sobre el terreno que afirmaron el martes que los tanques israelíes habían entrado en el centro de Gaza, y señaló que Israel había negado su responsabilidad en un nuevo ataque israelí a las afueras de Rafah el martes el cual, según las autoridades sanitarias de Gaza, mató a más de 20 personas.

Cuando se le preguntó si el ataque provocaría algún cambio en la política estadounidense, Kirby dijo: “No tengo cambios de política de los que hablar”.

La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que no sabía si fue un arma proporcionada por Estados Unidos la que se utilizó en el mortífero ataque del domingo que mató a decenas de civiles en un campamento de desplazados. “No sé qué tipo de munición se utilizó en ese ataque aéreo”, dijo Singh. “Tengo que remitirlo a los israelíes para que hablen de eso”.

Los israelíes han dicho que utilizaron municiones de precisión de pequeño diámetro en el ataque y han insinuado que una explosión secundaria causó las muertes de civiles. Singh dijo que Estados Unidos no ha interrumpido los envíos a Israel tras el ataque. “La asistencia en materia de seguridad sigue fluyendo”, dijo Singh.

Las reporteras de AP Tara Copp y Ellen Knickmeyer contribuyeron a esta nota.