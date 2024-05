Con “vergüenza” Ministra Tohá rechaza supuesta ideología de “antigabrielismo” planteada por Diego Ibáñez

Un efecto rebote tuvo en el oficialismo las declaraciones del diputado Diego Ibáñez, sobre una supuesta ideología de “antigabrielismo” que movería a la oposición y que el parlamentario de Convergencia Social acuñó para explicar el retraso en la tramitación de la reforma de pensiones.

En conversación con Radio Cooperativa, el presidente de Convergencia Social sostuvo que, “hoy tenemos un parlamento que se ha quedado paralizado, porque creo que la derecha ha inaugurado una nueva especie de ideología: que es ‘antigabrielismo’. Todo lo que plantea el Presidente lo votan en contra, independiente de que eso beneficie a la ciudadanía”.

Tohá avergonzada

En la ciudad de Iquique, en tanto, y mientras participaba de un allanamiento y posterior detención de 38 personas acusadas de participar del crimen organizado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada sobre el tema, el cual calificó de “anecdótico”, agregando que “lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas”, concluyendo que “a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa”.

Desde la oposición también salieron a refutar las declaraciones del diputado Ibáñez. El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, señaló a T13 En Vivo que “es primera vez que escucho esa expresión. Yo personalmente no soy antinada, ni menos antinadie. No le encuentro ningún sentido a eso y en Renovación Nacional no miramos las relaciones de las personas así, no miramos las relaciones entre los partidos así y no vemos la política como ser antialguien, menos anti el Presidente de la República”.

Ibáñez insiste en su hipótesis

Pese al rechazo que generó el concepto de “antigabrielismo”, el diputado Diego Ibáñez insistió en el Congreso Nacional que existe un “negacionismo al cambio” por parte de la oposición, asegurando que “lo que es una vergüenza es que aquí finalmente se de espacio a una negación de toda transformación en este Congreso”, en referencia la declaración de la ministra Tohá.

El presidente de Convergencia Social, agregó que “el Frente Amplio no llegó al Congreso para ser ningún testimonio de transformación. Aquí hemos hecho propuesta tras propuesta. La reforma de pensiones que se presentó en un inicio no es la misma que hoy día se está empujando. El Presidente (Gabriel) Boric ha sido generoso, ha recogido la impresión en materia de 40 horas, de sueldo mínimo y esperemos también que la derecha sea generosa, pero con respuestas como de que no vamos a ceder ningún punto de solidaridad, aquí no se avanza y hacemos un llamado a la generosidad”, cerró el parlamentario.