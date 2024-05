“Ofrecí balazos”: Hombre evitó violento “turbazo” en su domicilio tras simular tener un arma de fuego

Este miércoles un violento intento de robo tipo “turbazo” fue frustrado en Macul por el dueño de una vivienda. Todo ocurrió cuando ocho sujetos intentaron ingresar a la casa en la calle Las Tórtolas alrededor de las 2:00 AM, pero fueron ahuyentados cuando el propietario simuló tener un arma de fuego.

El grupo de delincuentes llegó en dos vehículos y comenzó a intentar abrir a patadas la puerta principal tras abrir la reja. Al escuchar los ruidos y ver a los intrusos forcejeando la entrada, el dueño de la casa los amenazó con “dispararles”. Así lo relató el propio propietario de la vivienda según consignó 24 horas.

“Sentí una serie de ruidos, me levanté y vi que había ocho personajes aquí pateando la puerta. Me percaté del tema y me puse a gritar, a ofrecerles balazos, cosa que era falsa, porque no tengo pistola, pero, aparentemente, se asustaron y se arrancaron”, relató el hombre afectado.

dueño de casa frustó turbazo en macul Delincuentes fueron ahuyentados por el dueño de casa. Captura de 24 horas.

Afortunadamente, y gracias a la particular maniobra, el dueño de la casa resultó ileso y los delincuentes no lograron entrar a la vivienda, huyendo enseguida del lugar.

“Me niego a encerrarme”

“Ahora estoy en shock e impactado. El único momento en que interactuamos fue cuando los amenacé, pero uno de ellos me apuntó y ahí ya me escondí”, contó.

“Entre comillas, los garabatos se me dispararon. Eran para que se retiraran y se ofendieran”, concluyó el propietario.

Además, el dueño de casa realizó una fuerte critica a la vulnerabilidad que vivió en su propio hogar. “No puede ser que no pueda estar tranquilo en mi propia casa. Yo no soy un delincuente, soy un trabajador. Me niego a encerrarme”, prosiguió.

Los delincuentes se dieron a la fuga en los mismos vehículos en los que llegaron. Hasta ahora, no se tienen mayores antecedentes de quiénes serían los ocho atacantes.