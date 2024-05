“Pagó sus deudas con mis ahorros”: profesora europea acusa a dos chilenos de haberla estafado con más de 300 millones de pesos

El sueño de regresar a Europa y vivir un tiempo con más tranquilidad se vio totalmente frustrado, o al menos pospuesto por un tiempo indeterminado para una profesora que hace 27 años vive en Chile y que fue estafada por dos chilenos que le ofrecieron hacer inversiones con su dinero, pero que finalmente solo le robaron.

PUBLICIDAD

Así lo expuso la profesional de 60 años -que no quiso dar su identidad- al diario Las Últimas Noticias, relatando cómo cayó en la estafa por la que finalmente perdió un total de 304 millones de pesos.

De acuerdo a lo que indicó, “mi plan era irme a Europa porque mi hija más chica, que cumple 19 años, se va a estudiar a Ámsterdam y tengo a mis otros tres hijos viviendo en Europa. Iba a tomar mis ahorros de toda la vida e irme un tiempo a un pueblito en Italia y preocuparme un poco de mí. Ese era mi sueño desde hace muchos años”.

Para eso, le pasó el dinero a los sujetos, quienes le ofrecieron 1,7% de interés cada 90 días por el dinero que ella entregara, añadiendo que confió porque uno de los sujetos trabajaba en Principal Financial Group. “Tampoco era algo espectacular, pero al haber una institución financiera detrás me daba confianza”, relató.

Y pese a que efectivamente uno de los sujetos trabajaba en dicha empresa, en realidad usaba una empresa personal llamada Chilean Seller Inversiones.

“Me dijo que había pagado sus deudas con mis ahorros”

Sin embargo, pasados los 90 días de plazo no hubo retorno del dinero, por lo que la víctima encaró a los sujetos, quienes le reconocieron haber usado la plata para otras cosas.

“Uno de ellos me dijo que había pagado sus deudas con mis ahorros. El otro básicamente me mandó a la punta del cerro y me mandó a hablar con su abogado”, contó la profesora.

PUBLICIDAD

Luego de haber recibido esta respuesta, la víctima presentó una querella en contra de dos involucrados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde explica el modus operandi de la estafa.

Finalmente, la mujer dijo con total resignación que “mi plan era tan lindo. Ahora siento que estoy empezando de cero. Hace poco hice mi primer depósito a plazo con la plata que gané haciendo clases. Incluso, no les he podido contar a todos mis hijos lo que me pasó”.