Hija de Karen Doggenweiler hace su análisis desde su trabajo en Argentina: “Cuesta ver cómo la ciudadanía lo está pasando mal”

La hija mayor de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, vive en Argentina desde el año 2023, donde está trabajando en medios de comunicación, desde las ciencias políticas. A sus 28 años ya tiene presencia al otro lado de la cordillera y no tiene pensado, al menos, volver a Chile en el corto tiempo.

En conversación con Página 7, la joven aseguró que “caí en algo que no era justamente lo que yo quería hacer. Fue una posibilidad que se me abrió. Las ciencias políticas son bastante versátiles y logré adaptar el análisis internacional, que me gusta mucho, en lo que son los medios, lo que me tiene feliz”.

“Es muy fuerte entender a lo que me estoy dedicando, que es algo nuevo para mí. Pero he intentado hacerlo lo mejor posible”, precisó Cornejo.

En cuanto a la realidad del vecino país, Cornejo aseguró que “lo más difícil es el tema a nivel país, porque hay una gran crisis económica y eso se resiente en muchos lados. Cuesta ver cómo la ciudadanía lo está pasando mal”.

“Me gusta mucho vivir experiencias nuevas, salir de esta zona de confort” — Fernanda Cornejo

¿Qué hace Fernanda Cornejo en Argentina?

La joven explica el citado medio que “estoy trabajando en materia digital, en economía, al aire, apareciendo con distintas cápsulas digitales que se transmiten por las redes sociales. Además, estoy con la Radio con Vos y con el podcast Agenda criolla”. Todo esto en uno de los conglomerados más importantes del país, editorial Perfil.

En cuanto a la posibilidad de volver a Chile, la hija de la animadora confesó que “mi plan y mi compromiso está en Argentina. Es una etapa que puedo proyectar años o quién sabe, ya que no hay que tentar tanto al destino”.

“Me encantaría aprovechar las herramientas tecnológicas que nos permiten tener vínculos con medios de allá (de Chile) o con lo que se estime necesario para aportar también una mirada clave chilena, respecto a lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina, que ha tenido repercusión en Chile. Pero en cuanto al tema físico, mi lugar, en este momento, está acá”, dijo.

Además, reveló que “me gusta mucho vivir experiencias nuevas, salir de esta zona de confort. Me propuse desafíos diferentes y lo he valorado mucho”.