¿Donald Trump puede ir a la cárcel? El 11 de julio se conocerá la sentencia por su caso

Un grupo de personas contrarios a Donald Trump celebran en las cercanías de los tribunales de Nueva York la decisión de los jurados de declarar culpable por fraude al ex presidente de Estados Unidos.

El 30 de mayo de 2024 quedará en la historia como la fecha en que por primera vez en la historia un ex presidente de Estados Unidos fue declarado culpable en un juicio criminal. El 11 de julio también puede quedar en los libros porque ese es el día fijado por el juez Juan Merchán para dictar sentencia sobre Donald Trump.

El candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos se expone a varios años de cárcel, pero diversos analistas ven ese escenario como poco probable.

¿Cuáles son las opciones de sentencia para Donald Trump?

Cada uno de los 34 cargos contra el ex presidente de EEUU puede acarrear una sentencia de 5 mil dólares y cuatro años de cárcel, pero en estos casos se suelen decretar sentencias concurrentes, es decir, que el período máximo sería de cuatro por el total de cargos.

De todas maneras, no es el único escenario penal.

La sentencia mínima en este tipo de casos también puede ser cero tiempo detrás de la reja, por lo que Trump solo podría quedar condicional.

Según dijo a CBS News el abogado defensor, Dan Horwitz, especialista en delitos de cuello y corbata, “el juez podría sentenciarlo a cualquier pena entre cero y el máximo. Así que podría sentenciarlo a un período de meses de cárcel, podría sentenciarlo a un período de semanas de cárcel, podría sentenciarlo, por ejemplo, a ir a la cárcel todos los fines de semana por un período de tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional”.

En NBC News, el ex fiscal federal Chuck Rosenberg, comentó que “es improbable que el juez Merchán sentencie a Trump a la cárcel, dado su edad (77 años) y que este es su primer delito y no es violento”. De todas maneras, Rosenberg remarcó que Trump varias veces criticó duramente al juez.

A su vez, Arthur Aidala, ex fiscal en Brooklyn, cree que el juez se tomará su tiempo para investigar las sentencias en casos similares al de Donald Trump, pero que, por la edad y y por no tener antecedentes, “el castigo no incluirá tiempo en la cárcel”.

Un análisis arrojó que solo 1 de 10 personas sentenciadas por falsificación de registros comerciales va a la cárcel y que eso ocurre cuando de la mano también de otros delitos.