“Me voy tranquila dentro de todo el injusto escenario”: La caótica salida de Cathy Barriga tras particular formalización

Durante esta jornada se llevó a cabo una nueva formalización a Cathy Barriga tras una solicitud del Ministerio Público, quien busca que la medida cautelar pase a prisión preventiva.

Sin embargo, no sólo la audiencia fue polémica, ya que la exalcaldesa de Maipú se puso a llorar a la salida de los tribunales mientras daba declaraciones a la prensa.

“Voy a hablar cortito porque así lo siento. Salí de la audiencia y por primera vez siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando. Estoy muy agradecida de la audiencia de hoy día, que lamentablemente no son públicas”, comentó a las cámaras de Mega.

Asimismo, Cathy aseguró que “yo estoy viviendo una situación que no es más de los límites tanto judiciales, mediáticos... Hay un hostigamiento y eso es lo que hizo referencia hoy la jueza”, enfatizó Barrigada,

“Creo que como mujer es la primera vez que escucho cuando se falta a la verdad en algunas cosas y cuando se logran conseguir cosas como lo que estoy viviendo hoy. Yo tengo un hijo de espectro autista y ella empatizó con lo que estoy viviendo porque los niños sí tienen un tema con los ruidos”.

“Quiero aprovechar para visibilizar a muchas madres que tienen hijos autistas porque lo ven desde afuera, y me emocioné por eso. Me voy tranquila dentro de todo el injusto escenario que yo vivo, de verdad, me voy contenta”, expresó la exalcaldesa totalmente emocionada.

En paralelo, algunos ciudadanos que se encontraban en el lugar aprovecharon de encarar a Cathy: “Se robó millones y millones esta fea culia”; “se puso escuchar a un hombre gritando frente a las cámaras de televisión.

¿Qué ocurrió hoy?

Cabe recordar que la exchica Mekano se encontraba en arresto domiciliario y en cuatro ocasiones no atendió a la visita de Carabineros a su domicilio, quienes fueron a fiscalizar el cumplimiento de esta medida cautelar.

Las fechas corresponden al 12, 23, 25 y 28 de abril, entre las 1:22 y las 6:48 horas, días que Barriga no abrió la puerta para firmar el documento que confirma que se encuentra al interior del domicilio.

Cristóbal Bonacic, el abogado de Barriga, aseguró que “no ha existido ningún incumplimiento de la medida cautelar” y que “Barriga jamás ha salido de su domicilio, sino en los casos específicos en que ha contado con autorización de parte del Tribunal”.

“Lo que ha ocurrido es que en cuatro oportunidades, de más de las 200 en que ha sido fiscalizada, en horario de madrugada no pudo salir a atender el llamado de Carabineros, en atención que por la hora ella no alcanzó a despertarse y salir de su domicilio”, aseveró el profesional.

Asimismo, en la audencia, la defensa de la exalcaldesa argumentó que su parcela de Peñaflor no tiene timbre, así que cuando Carabineros llega no tienen como comunicarse con ella. En esa línea, también se dio a conocer que los uniformados se contactan con Barriga por teléfono, aparato que tampoco contesta puesto que duerme con su hijo, quien presenta condición de salud de una extrema sensibilidad al