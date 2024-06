“No hay un peso en mi bolsillo”: Daniel Jadue tras quedar en prisión preventiva adelanta que apelarán a la medida cautelar

Un verdadero golpe fue el que dio durante la mañana de este lunes 3 de junio el Tercer Juzgado de Garantía, al determinar la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de escuchar tres días de audiencia de formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

En ese sentido, y minutos después de que se decretara que deberá quedar privado de libertad durante el tiempo que dure la investigación, o hasta que se determine lo contrario, Daniel Jadue alcanzó a dejar un escueto mensaje en su cuenta de X ( exTwitter), donde aseguró que junto a sus abogados apelarán a la medida cautelar.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos esta medida desproporcionada!”, escribió Daniel Jadue en la red social.

El mensaje del alcalde de Recoleta de inmediato se llenó de “me gusta” y respuestas apoyando su gestión y confiando en su inocencia.

Por su parte, su abogado al salir del juzgado reiteró que apelarán ante el tribunal de alzada respectivo para revertir la medida cautelar de prisión preventiva, la que será cumplida en el anexo Capitán Yaber.

“Confiamos de que podemos en la corte revertir esta situación”, indicó el defensor de Daniel Jadue.

Daniel Jadue en X (Cuenta en X de Daniel Jadue)

Daniel Jadue se había puesto en este escenario

La decisión del tribunal si bien fue sorpresiva para el alcalde de Recoleta, es un escenario que Daniel Jadue había evaluado. Justamente este domingo se refirió a eso, reiterando además su inocencia ante los delitos que se le imputaron.

“Ustedes podrán comprender que la Fiscalía ha quedado en vergüenza y ha tratado de convencer a Chile de algo que sencillamente no es real (...) La fiscalía ha tenido que reconocer que haya un peso enviado a los bolsillos de este alcalde”, dijo en medio de un evento literario en la Furia del Libro.

Así, ante la posibilidad de quedar en prisión preventiva, Daniel Jadue aseguró que “tengo toda la fuerza para poder soportar ese y muchos sacrificios más para que sigamos construyendo un proyecto común. No tengo ningún problema”.