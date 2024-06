“¿Por qué actúas de esa forma?”: Equipo de CHV sufre agresión de guardia de Municipalidad de Recoleta

Un equipo del programa “Contigo en la Mañana”, de Chilevisión, sufrió agresiones de parte de un guardia de la Municipalidad de Recoleta cuando intentaban hacer un despacho en el frontis del municipio, minutos después de confirmarse la prisión preventiva para el alcalde de la comuna, Daniel Jadue.

“Personal de seguridad no nos deja grabar, no nos deja realizar nuestro trabajo libremente. Nos dicen que para ellos esto no es una noticia relevante. Lo cierto es que nosotros estamos en este lugar para poder obtener reacciones de la gente de Recoleta”, señaló el periodista Tomás Cancino al iniciar el móvil, dando cuenta de la situación.

No obstante, el comunicador logró recoger opiniones de vecinos que transitaban por el lugar. Pero al notar que la actitud obstructiva del guardía se mantenía, optó por acercarse, según consigna La Cuarta.

“¡No me volvai a tocar!”

“Yo quiero caminar por el espacio público y mira lo que ocurre Julio (César Rodríguez), Roberto (Cox). Estamos en plan vía pública... ¡¿Qué estás haciendo?! ¿Por qué actúas de esa forma?”, le consultó al funcionario de seguridad, quien empezó a agredir al camarógrafo.

“¡No me volvai a tocar!”, reclamó el guardia.

“Nadie te ha tocado, eres tú el que está tocando al camarógrafo”, le aclaró Cancino.

Visiblemente enojado, Julio César se hizo parte del conflicto desde el estudio. “Estás en la calle, Tomás”, le recordó.

“Nosotros no queremos causar problemas, sólo queremos informar”, explicó el notero.

El tenso momento fue registrado, en parte, por otro equipo de prensa, esta vez del matinal “Buenos Días a Todos”, quienes se acercaron al guardia en solidaridad con sus colegas de CHV.

Además de condenar el hecho, el periodista de TVN le consulta a un funcionario de seguridad del municipio, quien no se encontraba con uniforme, por el motivo de la agresión del guardia, frente a lo cual se limitó a responder que bajaría una persona del departamento de comuncaciones para entregar detalles de lo sucedido.