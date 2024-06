Por venta de ropa falsificada: La Polar logra acuerdo reparatorio tras querella de Aduanas

A un acuerdo reparatorio con el Fisco llegó la multitienda La Polar, tras la querella que presentó Aduanas en su contra, por la venta de ropa de marca falsificada.

Según se estableció en Juzgado de Garantía de San Antonio, región de Valparaíso, la empresa del retail deberá desembolsar un monto de 126 millones de pesos, como una salida alternativa el caso contra su exgerente general, Manuel Severín.

El valor a pagar, corresponde al total de perjuicio fiscal, correspondiente al avalúo de las prendas de vestir incautadas.

El administrador de Aduanas de San Antonio, Ángelo Vergara, en tanto, indicó que la cifra corresponde a dos causas, una por $48 millones, y el otro por cerca de $78, se agrega también que parte de la ropa incautada, aún en manos del ente fiscalizador, será destruida, evitando así que sea comercializada, informó Bío Bío.

Además, el abogado, Jaime Winter, exculpó a su defendido Manuel Severín, asegurando que los únicos responsables son los proveedores que entregaron las prendas de vestir.

La Polar y ACDin

La Polar fue “víctima de fraude”

Fue en abril del año 2023 cuando La Polar reconoció la comercialización de prendas de vestir de marcas que no eran originales, pero aseguraron que fueron engañados. Por lo mismo, en aquella oportunidad lograron llegar a un acuerdo con las marcas plagiadas, evitando un juicio civil.

“Se detectaron situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de un fraude, debido a que la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler proporcionada por dos proveedores externos, era falsa”, indicó en el comunicado.

“La compañía anunció que presentará las querellas y las acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores Global Brands, KIKI Imports y demás personas que resulten responsables, “por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan”, agregaron.

“Sin perjuicio que La Polar compró de buena fe y tenía la convicción que los productos rotulados con las marcas Under Armour y Adidas eran originales y contaban con todos los documentos que supuestamente acreditaban dicha calidad, reconoce que cometió un error al cuestionar la integridad corporativa de Under Armour, Inc. y Forus S.A, junto con Adidas”, informaron.