Quién es Susana Moreira, la mujer que le escribió al Presidente Boric pidiendo la eutanasia: “No se trata de querer morir, se trata de elegir”

“No se trata de querer morir, se trata de elegir, de tener la certeza de algo más que no sea una muerte lenta y dolorosa”, con estas palabras Susana Moreira Piña resume la intención que tuvo tras la carta que le escribió al Presidente Gabriel Boric, solicitando avanzar en una ley que permita a pacientes con enfermedades terminales acceder a la muerte asistida o eutanasia.

El Mandatario, la mencionó en su cuenta pública, explicando la solicitud de Susana Moreira, quien padece distrofia muscular, una enfermedad que provoca debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular, además de dolor y sufrimiento.

“Susana me solicitó a que autorice su muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, le debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, con sufrimientos físicos persistentes e intolerables, que no se pueden aliviar y que él o la paciente considera inaceptable”, dijo el Presidente Boric en su discurso.

En ese sentido, añadió que como no tiene la facultad de autorizar algo así, anunció que pondrá urgencia al proyecto de ley sobre la eutanasia.

Quién es Susana Moreira

“Cuando consigues entender que el dolor te hace prisionero y logras quitar la venda de tus ojos, al fin puedes ver que no necesitas correr tras la felicidad. La felicidad no está en un futuro idealizado, la felicidad está en pequeños detalles que nos regala la vida”, es parte de lo que escribía en 2015 Susana Moreira en su cuenta de Facebook, dando cuenta de cómo vive con la enfermedad.

En tanto, en conversación con el diario Las Últimas Noticias, se refirió a la carta que le mandó al Presidente Boric en 2023 y a lo que sintió cuando fue nombrada en el discurso.

Así, la mujer indicó que la carta “explica mi vida y lo que se siente vivir con la incertidumbre al tener una enfermedad degenerativa y progresiva que empeora con el tiempo”.

Además añadió que “me emociona mucho que el Presidente quiera apurar la ley, significa que estamos siendo escuchados. Sé que hay muchas familias luchando con enfermerdades incurables de sus seres queridos y si mañana podemos elegir, será increíble para todos”.

Finalmente, aclaró que ella no quiere morir y que incluso tiene una vida feliz. “Mi caso no se trata de querer morir, de hecho teno una vida feliz, estoy casada y vivo un gran amor día a día. Para mí se trata de elegir cuando mi cuerpo ya no responda y así evitar vivir a través de máquinas, con oxígeno, traqueotomía y otras ayudas que serán indispensables en algún punto (...) No se trata de querer morir, se trata de elegir, de tener la certeza de algo más que no sea una muerte lenta y dolorosa”, explicó.

En ese sentido, puntualizó que su familia está al tanto de su deseo y que “todos y cada uno de ellos apoyan mi decisión y entienden esta solicitud”.