Claudia Pérez criticó explícito apoyo del gremio de actores a Jadue y reveló actitud misógina” del alcalde

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) se ha visto envuelto en una controversia tras expresar explícitamente su apoyo a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, a raíz de la prisión preventiva decretada en su contra.

PUBLICIDAD

La declaración emitida por el gremio provocó divisiones internas en el gremio de actores, en específico, fue la actriz Claudia Pérez quien criticó públicamente el comunicado, e incluso acusó actitudes misóginas y prepotentes por parte del alcalde.

El comunicado de Sidarte, publicado en Instagram, calificó la decisión judicial de “insólita” y elogió la gestión de Jadue en la comuna de Recoleta. “Desde que el Alcalde Jadue administra la gestión municipal de la comuna (…) hemos recibido su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo en administración municipal considerando a las artes y las culturas como bastiones sustanciales del desarrollo social y humano de una comuna”, se leía en el escrito.

Además, destacaron “su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo” y manifestaron “mucha tristeza e indignación” ante lo que perciben como una amenaza contra un proyecto cultural colectivo liderado por Jadue.

Claudia Pérez se desmarca del apoyo a Jadue y acusó conductas misóginas

Tras la publicación del expreso apoyo al alcalde, una de las afiliadas al gremio actoral manifestó directamente su desacuerdo con el escrito. En un comentario en el post del comunicado, la intérprete nacional y exdirectora de Sidarte, Claudia Pérez, aseguró que “no me identifica para nada este comunicado”.

Enseguida, la actriz dio a conocer una lamentable experiencia con el jefe comunal. “Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo”, sostuvo.

En esa misma línea, la intérprete nacional continuó explicando su postura: “No me parece adecuado que el Sindicato Sidarte emita comunicados partidistas, que NO representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Fui directora del sindicato durante 6 años y siempre tuvimos el cuidado y el respeto de representar democráticamente todas las voces en la defensa de los derechos laborales. Pues esa es la misión”, aclaró la actriz.

Finalmente recordó que “en los 6 años que fui directora nunca tomamos decisiones partidistas, no me parece adecuado. Menos con una persona que nos cortó el micrófono en un contexto de debate feminista”.